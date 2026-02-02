Argentinos y Belgrano chocan en La Paternal con la cima en la mira

El Bicho y el Pirata, ambos invictos y con cuatro puntos, se enfrentan este lunes en un duelo que puede dejarlos en lo más alto de la Zona B del Torneo Apertura 2026.

Argentinos Juniors recibirá a Belgrano desde las 22.00 en el estadio Diego Armando Maradona, por la tercera fecha del certamen. El partido será dirigido por Pablo Dóvalo, con Pablo Giménez en el VAR, y se verá por ESPN Premium.

El equipo de Nicolás Diez tuvo un arranque sólido. En el debut superó a Sarmiento y en la segunda jornada igualó sin goles como visitante frente a Estudiantes de Río Cuarto. Si bien no pudo sumar de a tres, mantuvo el orden y la competitividad.

Uno de los focos estuvo puesto en Tomás Molina, quien falló un penal sobre el cierre del último encuentro. Lejos de señalarlo, el entrenador lo respaldó públicamente: “Le tocó patear y errarlo, pero tiene toda mi confianza. Siempre la tuvo. Desde que llegué, ha jugado todos los partidos”, afirmó Diez, marcando respaldo total al delantero.

Belgrano llega entonado y con experiencia

El presente del Pirata también es alentador. El conjunto cordobés debutó con una victoria ante Central y luego empató 1-1 frente a Tigre en Alberdi, resultado que lo dejó con cuatro unidades.

Ese encuentro marcó además el regreso de Franco “Mudo” Vázquez, quien volvió a vestir la camiseta celeste y expresó su emoción tras el partido: “Fue muy lindo el regreso, le agradezco a la gente. Parece que no me hubiese ido nunca”.

Con la conducción de Ricardo Zielinski, Belgrano apuesta a un equipo equilibrado, con experiencia y peso ofensivo para competir en cualquier escenario.

Duelo directo por los primeros puestos

Con ambos invictos y en crecimiento, el choque en La Paternal promete intensidad y buen fútbol. Argentinos intentará imponer su dinámica habitual como local, mientras que Belgrano buscará hacerse fuerte con su oficio y contundencia.

Un triunfo dejará a cualquiera de los dos en la cima de la zona y consolidará su buen inicio de campeonato.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Emiliano Viveros, Tomás Molina, Diego Porcel.

DT: Nicolás Diez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.