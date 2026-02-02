Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

Atenas recibe a San Martín, La Unión va ante Oberá y Quimsa estrena etapa frente a Peñarol en una jornada cargada de básquet y objetivos fuertes.

La Liga Nacional ofrece este lunes una cartelera intensa con partidos en tres puntos del país. Córdoba, Formosa y Santiago del Estero serán escenarios de duelos clave tanto en la pelea por escapar del fondo como en la lucha por consolidarse en zona de playoffs. La mayoría de los encuentros se podrán seguir por Básquet Pass, mientras que el cierre tendrá televisación nacional.

Estadio: Estructuras Pretensa Atenas (Córdoba)

Árbitros: Pablo Estévez, Jorge Chávez y Andrés Barbarini

Atenas llega entonado tras una actuación demoledora ante Argentino de Junín, a quien superó por 109 a 71 en un duelo directo por la permanencia. El Griego mostró su mejor versión ofensiva con un goleo muy repartido: Daniel Purifoy y Carlos Buendía aportaron 23 puntos cada uno, bien acompañados por Sanders, González y Oberto.

Enfrente estará San Martín de Corrientes, duodécimo con récord 10-11 y todavía en zona de reclasificación. El equipo correntino viene de caer ajustadamente ante Instituto (80-75) en un juego que se resolvió en los minutos finales. Víctor Fernández fue su principal vía de gol con 16 unidades.

La Unión busca reacción ante un Oberá firme

Hora: 21.30 | TV: Básquet Pass

Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa)

Árbitros: Fernando Sampietro, Sergio Tarifeño y Raúl Lorenzo

El historial favorece claramente a Oberá (9-2), pero La Unión intentará hacerse fuerte en casa para cortar una racha negativa. El conjunto formoseño cerró su gira por Buenos Aires con tres derrotas consecutivas y necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno. Tomás Spano viene siendo su carta ofensiva más confiable.

Del otro lado aparece un Oberá consolidado como protagonista. El equipo misionero llega de vencer a Unión como visitante por 91-83, con una ofensiva equilibrada liderada por Daviyon Draper (21) y Agustín Brocal (20).

Quimsa estrena ciclo ante Peñarol

Hora: 22.10 | TV: TyC Sports

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero)

Árbitros: Fabricio Vito, Raúl Sánchez e Iván Huck

Todas las miradas estarán en Santiago, donde Quimsa inicia una nueva etapa con Lucas Victoriano como entrenador tras la salida de Leandro Ramella. La Fusión viene de un triunfo agónico ante Platense (86-85) con una actuación estelar de Leonardo Lema, autor de 26 puntos y 10 rebotes.

Peñarol, con marca 11-9, busca regularidad para afirmarse en mitad de tabla. El conjunto marplatense cayó recientemente ante Obras y, además, anunció la llegada del estadounidense Sean Armand en reemplazo de Nathan Hoover, buscando mayor poder de fuego perimetral.

Con realidades distintas pero necesidades urgentes, la noche promete emociones fuertes en una Liga que no da respiro.