Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

Atenas recibe a San Martín, La Unión va ante Oberá y Quimsa estrena etapa frente a Peñarol en una jornada cargada de básquet y objetivos fuertes.

2 de febrero 2026 · 10:12hs
Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

La Liga Nacional ofrece este lunes una cartelera intensa con partidos en tres puntos del país. Córdoba, Formosa y Santiago del Estero serán escenarios de duelos clave tanto en la pelea por escapar del fondo como en la lucha por consolidarse en zona de playoffs. La mayoría de los encuentros se podrán seguir por Básquet Pass, mientras que el cierre tendrá televisación nacional.

Atenas quiere confirmar su levantada en la Liga Nacional

Hora: 21.00 | TV: Básquet Pass

Estadio: Estructuras Pretensa Atenas (Córdoba)

Árbitros: Pablo Estévez, Jorge Chávez y Andrés Barbarini

Atenas llega entonado tras una actuación demoledora ante Argentino de Junín, a quien superó por 109 a 71 en un duelo directo por la permanencia. El Griego mostró su mejor versión ofensiva con un goleo muy repartido: Daniel Purifoy y Carlos Buendía aportaron 23 puntos cada uno, bien acompañados por Sanders, González y Oberto.

Enfrente estará San Martín de Corrientes, duodécimo con récord 10-11 y todavía en zona de reclasificación. El equipo correntino viene de caer ajustadamente ante Instituto (80-75) en un juego que se resolvió en los minutos finales. Víctor Fernández fue su principal vía de gol con 16 unidades.

La Unión busca reacción ante un Oberá firme

Hora: 21.30 | TV: Básquet Pass

Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa)

Árbitros: Fernando Sampietro, Sergio Tarifeño y Raúl Lorenzo

El historial favorece claramente a Oberá (9-2), pero La Unión intentará hacerse fuerte en casa para cortar una racha negativa. El conjunto formoseño cerró su gira por Buenos Aires con tres derrotas consecutivas y necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno. Tomás Spano viene siendo su carta ofensiva más confiable.

Del otro lado aparece un Oberá consolidado como protagonista. El equipo misionero llega de vencer a Unión como visitante por 91-83, con una ofensiva equilibrada liderada por Daviyon Draper (21) y Agustín Brocal (20).

Quimsa estrena ciclo ante Peñarol

Hora: 22.10 | TV: TyC Sports

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero)

Árbitros: Fabricio Vito, Raúl Sánchez e Iván Huck

Todas las miradas estarán en Santiago, donde Quimsa inicia una nueva etapa con Lucas Victoriano como entrenador tras la salida de Leandro Ramella. La Fusión viene de un triunfo agónico ante Platense (86-85) con una actuación estelar de Leonardo Lema, autor de 26 puntos y 10 rebotes.

Peñarol, con marca 11-9, busca regularidad para afirmarse en mitad de tabla. El conjunto marplatense cayó recientemente ante Obras y, además, anunció la llegada del estadounidense Sean Armand en reemplazo de Nathan Hoover, buscando mayor poder de fuego perimetral.

Con realidades distintas pero necesidades urgentes, la noche promete emociones fuertes en una Liga que no da respiro.

Liga Nacional Córdoba Formosa
Noticias relacionadas
union se prepara para recibir a obera tc en busca de estirar el invicto en la liga nacional

Unión se prepara para recibir a Oberá TC en busca de estirar el invicto en la Liga Nacional

conflicto en union: paro del plantel de basquet por salarios adeudados sacude la liga nacional

Conflicto en Unión: paro del plantel de básquet por salarios adeudados sacude la Liga Nacional

comienza la fase 1 de la copa libertadores 2026

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

empate santafesino en la copa federacion a orillas de la setubal

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Lo último

Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

La provincia de Santa Fe lidera el crecimiento de la población carcelaria en la última década

La provincia de Santa Fe lidera el crecimiento de la población carcelaria en la última década

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Último Momento
Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

Noche de Liga Nacional: acción en Córdoba, Formosa y Santiago

La provincia de Santa Fe lidera el crecimiento de la población carcelaria en la última década

La provincia de Santa Fe lidera el crecimiento de la población carcelaria en la última década

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Comienza la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Colón tiene a su zaguero zurdo: Rasmussen llegó para firmar su contrato

Colón tiene a su zaguero zurdo: Rasmussen llegó para firmar su contrato

Ovación
Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Empate santafesino en la Copa Federación a orillas de la Setúbal

Racing se examina en Victoria: visita a Tigre con la urgencia de ganar

Racing se examina en Victoria: visita a Tigre con la urgencia de ganar

Duelo en alza en Varela: Defensa y Estudiantes van por más

Duelo en alza en Varela: Defensa y Estudiantes van por más

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único