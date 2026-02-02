La provincia de Santa Fe lidera el crecimiento de la población carcelaria en la última década

Entre 2015 y 2024, la cantidad de personas privadas de la libertad en la provincia aumentó un 244,8 %, el mayor incremento del país

Argentina alcanzó la tasa de encarcelamiento más alta de su historia y la provincia de Santa Fe aparece como una de las jurisdicciones más comprometidas por el fenómeno. Así lo refleja el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) , publicado en enero de 2026 , que analiza la evolución del sistema penitenciario argentino y advierte sobre el sostenido aumento de personas privadas de la libertad .

De acuerdo al documento, al 31 de diciembre de 2024 el país registraba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL) , lo que equivale a una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes , la más elevada desde que se llevan registros. En ese contexto, Santa Fe se ubicó entre las cinco provincias que superaron ampliamente la media nacional , con una tasa de 286 PPL cada 100.000 habitantes , solo por detrás de Córdoba (377) , Mendoza (308) y Buenos Aires (305) , y por encima de Salta (267) .

El informe del CNPT también destaca que, en los últimos 25 años, la población carcelaria creció a un promedio anual del 6 %, con la única excepción de 2020, cuando se produjo una merma vinculada a la pandemia. En 2024, el incremento fue aún mayor y alcanzó el 7,1 %. Si bien en ese período se ampliaron las plazas penitenciarias, la medida no fue suficiente para revertir la sobrepoblación.

Entre 2015 y 2024, la cantidad de personas detenidas en establecimientos penitenciarios santafesinos aumentó un 244,8 %, más del doble que en Santiago del Estero (138,2 %) y Córdoba (116,6 %), que completan el podio. Entre 2015 y 2024, la cantidad de personas detenidas en establecimientos penitenciarios santafesinos aumentó un 244,8 %, más del doble que en Santiago del Estero (138,2 %) y Córdoba (116,6 %), que completan el podio.

Más del doble

Actualmente, el sistema penitenciario argentino funciona al 130,2 % de su capacidad, lo que implica que hay 130 personas alojadas donde debería haber 100. En ese marco, Santa Fe vuelve a destacarse por un dato particularmente significativo: fue la provincia con el mayor crecimiento de población carcelaria en la última década. Entre 2015 y 2024, la cantidad de personas detenidas en establecimientos penitenciarios santafesinos aumentó un 244,8 %, más del doble que en Santiago del Estero (138,2 %) y Córdoba (116,6 %), que completan el podio.

El informe señala que durante 2024 varios gobiernos provinciales, entre ellos el de Santa Fe, incrementaron la capacidad de alojamiento penitenciario mediante la apertura o ampliación de unidades. Sin embargo, desde el CNPT explican que buena parte de esas nuevas plazas se destinaron a trasladar personas que se encontraban detenidas en comisarías, lo que derivó en un aumento del encarcelamiento sin una reducción significativa de la población alojada en dependencias policiales, que apenas logró estabilizarse.

Delitos

En cuanto a la situación procesal, a nivel nacional el 62 % de las personas privadas de la libertad se encuentra condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin sentencia firme. Si bien existen fuertes diferencias entre provincias, el informe remarca que varias jurisdicciones superan la media nacional de detenidos sin condena, entre ellas Córdoba, Buenos Aires, Misiones y Formosa.

Respecto de los delitos por los cuales se encuentran privadas de la libertad, el relevamiento indica que el 36,4 % corresponde a delitos contra la propiedad, seguido por los delitos contra las personas (21,7 %) y contra la integridad sexual (20,5 %).

El panorama general que traza el CNPT muestra un sistema penitenciario en permanente expansión, con niveles de ocupación críticos y profundas desigualdades entre provincias. En ese escenario, Santa Fe sobresale no solo por su elevada tasa de encarcelamiento, sino también por haber registrado el crecimiento más acelerado de su población carcelaria en los últimos años.