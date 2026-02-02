Racing se examina en Victoria: visita a Tigre con la urgencia de ganar

Racing aún no sumó en el Apertura y necesita cambiar la imagen cuando enfrente a Tigrem que llega en zona de clasificación y con confianza tras un buen arranque.

Racing afrontará una parada brava este lunes desde las 19.45 cuando visite a Tigre en el estadio José Dellagiovanna, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El árbitro será Pablo Echavarría, con Álvaro Carranza en el VAR, y el encuentro se verá por ESPN Premium.

El equipo de Gustavo Costas todavía no pudo sumar en el certamen y dejó una imagen preocupante en sus primeras presentaciones. La caída como local ante Rosario Central por 2-1, en un campo de juego en malas condiciones, volvió a exponer falencias defensivas y falta de peso ofensivo, más allá de algunos pasajes de buen trato de pelota.

Un giro táctico para recuperar solidez

Con el objetivo de recuperar equilibrio, Costas analiza modificar el sistema y volver a una estructura más conservadora. La idea es plantar una línea de cinco en el fondo, con Santiago Sosa retrasando su posición como líbero, una función que ya supo cumplir, y el regreso de Gastón Martirena por el sector derecho.

El mediocampo tendría mayor despliegue y presión con Juan Nardoni, Matko Miljevic, Valentín Carboni y Santiago Solari, mientras que la responsabilidad ofensiva recaería casi exclusivamente en Adrián Martínez, en un dibujo que prioriza el orden por sobre el vértigo.

Tigre, con el envión de un buen inicio

El presente del Matador es diferente. El conjunto de Diego Dabove viene de igualar 1-1 frente a Belgrano en Córdoba y, gracias al triunfo en el debut, suma cuatro unidades que lo posicionan en el tercer lugar de la zona. Ordenado, intenso y práctico, Tigre mostró argumentos para competir en este inicio de temporada.

En Victoria intentará sostener esa línea ante un rival golpeado, pero con jerarquía individual suficiente como para reaccionar en cualquier momento.

Presión académica, ilusión local

El contexto marca un cruce con obligaciones distintas: Tigre quiere afirmarse en la pelea de arriba, mientras que Racing necesita empezar a sumar para no quedar tempranamente relegado. Para la Academia, será una prueba de carácter en un escenario siempre exigente.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; David Romero, Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Matko Miljevic, Valentín Carboni, Santiago Solari; Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.