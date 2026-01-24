Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Rosario Central debuta ante Belgrano en Arroyito por el Apertura

El c ampeón vigente Rosario Central, inicia el Torneo Apertura 2026 en el Gigante de Arroyito frente a un Belgrano renovado y con ambición.

24 de enero 2026
Rosario Central y Belgrano abrirán su camino en el Torneo Apertura 2026 este sábado a las 22 en el Gigante de Arroyito, con realidades distintas pero expectativas altas. El campeón vigente presenta a Jorge Almirón, mientras el Pirata apuesta a jerarquía y recambio.

El Canalla llega como campeón de la Liga Profesional, tras liderar la tabla anual, y comienza una nueva etapa con Almirón como entrenador. Con la Copa Libertadores en el horizonte, se reforzó con Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro, y mantiene a Ángel Di María como bandera ofensiva.

Belgrano, por su parte, encaró una profunda renovación tras quedarse a las puertas del título en 2025. El equipo de Ricardo Zielinski se desprendió de varios futbolistas, pero recuperó experiencia y talento con los regresos de Emiliano Rigoni y Franco Vázquez, decidido a ser protagonista.

Probables formaciones de Rosario Central vs. Belgrano

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Santiago Longo, Ulises Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Hora, TV y árbitro

El encuentro se jugará este sábado a las 22, será televisado por ESPN Premium, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, VAR a cargo de Jorge Baliño, en el Gigante de Arroyito.

