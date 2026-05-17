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Instituto reaccionó a tiempo, venció a Quimsa y llevó la serie a un quinto partido

La Gloria se impuso 83-80 en el Ángel Sandrín y empató 2-2 la llave de cuartos de final de la Liga Nacional. El pase a semifinales se definirá en Santiago del Estero.

Ovación

Por Ovación

17 de mayo 2026 · 09:30hs
Instituto reaccionó a tiempo, venció a Quimsa y llevó la serie a un quinto partido

Instituto sacó a relucir su carácter en Córdoba y estiró la serie frente a Quimsa hasta un quinto y definitivo encuentro. La Gloria derrotó 83-80 al conjunto santiagueño en el cuarto punto de los cuartos de final de la Liga Nacional y logró igualar la eliminatoria 2-2.

En una noche cargada de tensión en el Ángel Sandrín, el equipo cordobés encontró respuestas colectivas y figuras determinantes para sostenerse con vida. Leandro Vildoza fue uno de los jugadores más influyentes del cierre, mientras que Leonardo Lema terminó siendo el MVP del encuentro con una valoración de 24.

Un segundo cuarto demoledor

El partido comenzó parejo y con alta intensidad. Instituto encontró puntos importantes en Tomás Monacchi y Gastón Whelan, ambos muy efectivos desde el perímetro, mientras que Quimsa respondió a través de Leonardo Lema y Brandon Robinson. Así, el primer cuarto terminó igualado en 21.

Sin embargo, el segundo segmento marcó el gran quiebre de la noche. El equipo dirigido por Sebastián González elevó su agresividad defensiva y encontró fluidez ofensiva con el tándem Monacchi-Whelan, además del aporte de Kadir Pomare.

Instituto anuló ofensivamente a Quimsa y se fue al descanso largo con una ventaja contundente de 51-33.

La reacción de Quimsa y la respuesta cordobesa

Cuando parecía que el local tenía el partido controlado, Quimsa reaccionó con fuerza en el inicio del complemento. Con un parcial demoledor de 18-2 y un juego colectivo mucho más dinámico, el equipo santiagueño llegó a ponerse apenas a un punto.

Pero en el momento más delicado apareció nuevamente Monacchi con conversiones clave para devolverle tranquilidad al conjunto cordobés, que logró cerrar el tercer cuarto arriba por 66-56.

En el último segmento, el clima en el Sandrín se volvió determinante. Nicolás Copello abrió el parcial con un triple importante y la dupla Whelan-Vildoza terminó de sostener a Instituto en los minutos calientes del encuentro.

Tyren Johnson intentó mantener con vida a Quimsa, pero la Gloria mostró templanza para manejar la ventaja y terminó cerrando una victoria clave por 83-80.

Todo se define en Santiago

Con este resultado, la serie quedó igualada 2-2 y el pasaje a semifinales se definirá el próximo martes 19 de mayo en Santiago del Estero, donde Quimsa volverá a tener la localía.

Después de una serie cambiante y de enorme paridad, Instituto logró evitar la eliminación y llegará al quinto juego con el impulso anímico de haber reaccionado en el momento justo.

Instituto Quimsa Liga Nacional
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