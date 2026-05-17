El gobernador Ricardo Quintela, en diálogo con UNO Santa Fe: "Debemos armar un frente amplio para competir contra Milei en 2027"

El gobernador de La Rioja habló sin filtros: cuestionó al gobierno de Milei, defendió el modelo productivo de su provincia y dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027. "Necesitamos enamorar nuevamente a la sociedad", afirmó

El mandatario peronista de La Rioja, Ricardo Quintela , en diálogo con el programa Mañana UNO conducido por Fabián Acosta y Natalí Bedini , dejó definiciones contundentes sobre la realidad política nacional, el modelo de gestión de su provincia y su eventual proyección electoral.

El gobernador habló del deterioro social bajo la gestión de Javier Milei , de la necesidad de reconstruir el peronismo como alternativa , de la minería sustentable , del modelo productivo riojano y de su visión sobre el federalismo real .

"La situación política es una cosa, la situación social es otra"

Al abrir la conversación, Quintela marcó una distinción que atravesó toda la entrevista. "La sociedad está padeciendo una situación terrible", señaló, y agregó que los gobernadores prácticamente no gobiernan sus provincias sino que se dedican a asistir a sectores vulnerables cuya situación se profundizó bajo la gestión nacional.

En ese marco, definió el rol que le cabe al peronismo: "Tenemos la obligación, el deber y la responsabilidad de organizarnos, de armarnos y ofrecerle a la ciudadanía una propuesta, un proyecto de país, un programa de gobierno." Y convocó a construir un frente político amplio, que exceda al peronismo e incluya sectores de centro derecha y centro izquierda, siempre que no estén radicalizados.

El modelo riojano: agua, energía, conectividad y 40 empresas del Estado

Quintela explicó el eje de su gestión: garantizar constitucionalmente los servicios básicos —agua, energía y conectividad— para todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad de pago.

"El que tiene plata lo pagará, y el que no tiene plata el Estado debe garantizar igualmente ese servicio en cada domicilio", sostuvo. Además, anunció que la semana pasada firmó un decreto de congelamiento de tarifas de agua, energía, conectividad y transporte público, y una reducción del 20% en las cuotas de las viviendas sociales.

El gobernador destacó que la provincia cuenta con 40 empresas estatales entre las que se cuentan prestadoras de servicios, productoras de bienes y unidades de asistencia al sector agropecuario. Anunció la inminente inauguración de una fábrica de vidrio con capacidad para producir 100 millones de unidades anuales —destinadas a los sectores vitivinícola y olivícola— y recordó la reciente apertura del parque solar híbrido de 60 megavatios, que definió como "el más importante de la región americana".

Minería sustentable: "Vienen a extraer nuestra riqueza; tienen que derramar generosamente"

Sobre el sector minero, Quintela fue directo. La Rioja no adhirió al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y el gobernador explicó por qué: "Les digo claramente a las empresas que vienen: no vienen a hacer beneficencia ni caridad. Vienen a extraer nuestra riqueza del corazón de los Andes argentinos, por lo tanto tienen que derramar generosamente para que nuestra provincia obtenga los beneficios."

Cuestionó además la desigualdad impositiva entre las empresas mineras extranjeras que acceden al RIGI —que tributan el 25% de impuesto a las ganancias— y los empresarios locales, que pagan el 35%. "Hay una deslealtad competitiva. Nuestros productores no tienen un RIGI local que les permita invertir, desarrollarse y crecer", afirmó.

Como propuesta de fondo, planteó la creación de una empresa del Estado nacional para el sector minero, a semejanza de YPF, que pueda asociarse con capitales privados pero mantenga el control estratégico de la explotación.

Gobernadores que no negocian: "No creemos en la política prostitutiva"

Sobre la contradicción entre gobernadores que critican a Milei en sus provincias y legisladores que luego votan a favor de sus leyes, Quintela no se anduvo con rodeos.

"No creemos en la política que se vende, que intercambia cosas. Nosotros no votamos leyes con las que no estamos de acuerdo a cambio de obras públicas o favores", afirmó. Identificó a seis gobernadores que tienen una posición "absolutamente antagónica" al gobierno nacional y que actúan en consecuencia: los mandatarios de Chaco, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz y La Rioja.

¿Candidato presidencial? "Estoy dispuesto a demostrar el potencial del país"

Ante la consulta sobre su proyección electoral —luego de que una encuestadora porteña lo ubicara como el dirigente del interior con mejor imagen positiva del país—, Quintela no descartó la candidatura presidencial.

"Estoy dispuesto a demostrar el potencial que tiene nuestro país y cómo se puede ordenar para generar condiciones de vida favorables para la sociedad", respondió. Y sintetizó su proyecto en una consigna: federalismo real. "No podemos tener esta macrocefalia, una cabeza que maneja el puerto y la aduana y un cuerpo raquítico. La savia civilizante tiene que circular por todo el cuerpo de la República Argentina."

Sobre el mapa interno del peronismo, llamó a sentarse en una mesa común, debatir sin agresiones y construir un acuerdo previo antes de definir candidaturas. Mencionó con respeto a figuras como Gerardo Zamora, Sergio Massa y Hugo Yasky, y no descartó ningún escenario: desde una interna hasta un traspaso de candidatura.

"La gente necesita comer, educar a sus hijos y tener un techo digno. Es muy simple"

Al cierre, Quintela sintetizó su visión política con una frase que marcó el tono de toda la conversación: "Te hablan con palabras muy difíciles de macroeconomía, inentendible para la mayoría del pueblo argentino. Hay que hablar de cosas sensibles. La gente necesita comer, educar a sus hijos, tener un techo digno y un trabajo que le permita cierto confort en su proyecto de vida. Eso es todo".

La entrevista completa: