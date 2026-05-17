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"El Infierno": la nueva cárcel de máxima seguridad de Santa Fe que alojará presos de alto perfil ya tiene fecha de inauguración

La provincia construye en Piñero un complejo penitenciario sin precedentes en Sudamérica, con una inversión superior a los $143.000 millones

17 de mayo 2026 · 10:15hs
El Infierno: la nueva cárcel de máxima seguridad de Santa Fe que alojará presos de alto perfil ya tiene fecha de inauguración

La provincia de Santa Fe confirmó que en mayo de 2027 quedará inaugurado "El Infierno", un complejo carcelario de máxima seguridad emplazado en la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero, destinado a alojar a más de 1.150 presos de alto perfil, entre ellos narcotraficantes y sicarios. La inversión provincial supera los $143.000 millones y las autoridades sostienen que se trata de una infraestructura sin equivalente en la región.

El gobernador Maximiliano Pullaro describió el proyecto como parte de una estrategia de seguridad pública que va más allá del trabajo policial. "La seguridad no solo tiene que ver con la Policía o con herramientas como Lince, sino también con el control efectivo de la población detenida. Porque cuando más control hay de las cárceles, más control hay de las calles", señaló. Cada interno tendrá celda individual bajo vigilancia permanente del Servicio Penitenciario y solo podrá compartir espacios comunes con grupos de hasta 12 personas.

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Al nuevo complejo serán trasladados cerca de 500 presos actualmente clasificados en los niveles más altos de peligrosidad: 70 del nivel 1, 176 del nivel 2 y casi 300 del nivel 3. El objetivo declarado es interrumpir los vínculos entre los detenidos más violentos y las estructuras delictivas que operan fuera de los penales.

En el mismo predio se construyen, además, otras dos cárceles con capacidad aproximada de 1.950 detenidos cada una.

Un modelo penitenciario sin referencia regional

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el proyecto "marca un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna" y reconoció que no encontraron modelos equivalentes en la región para replicar. "En unos años otras provincias y países podrían tomar esta infraestructura como referencia, porque el fenómeno de los presos de alto perfil es un problema extendido en América Latina", indicó.

Cococcioni subrayó que el diseño no solo apunta a evitar fugas, sino también a resistir ataques externos y hacer frente a amenazas de mayor complejidad.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que el complejo fue concebido para maximizar el aislamiento de personas que, aún detenidas, continuaron organizando delitos desde prisión.

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Estructura y características del complejo

El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, detalló que en las obras intervienen varias empresas en forma simultánea, lo que acelera la ejecución pero exige una coordinación técnica compleja para unificar materiales y sistemas.

El establecimiento contará con:

-Cuatro módulos y un edificio central de administración

-Doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, con circulación vehicular interna y pasarelas de vigilancia

-Torreones cada 70 metros y una torre principal de 36 metros con visión panorámica de 360 grados

-24 pabellones por módulo, con 12 celdas individuales de hormigón premoldeado distribuidas en dos plantas

-1.152 plazas en total (288 celdas por módulo)

-Boxes individuales para visitas con mamparas, sin contacto físico directo

-Atención sanitaria intramuros, sala de conferencias y helipuerto

El infierno presos Santa Fe
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