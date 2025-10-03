Argentinos y Central Córdoba se quieren afirmar en puestos de clasificación Argentinos será local de Central Córdoba, este viernes desde las 21.15, en el Diego Armando Maradona, por la fecha 11 de la Zona A del Clausura. Por Ovación 3 de octubre 2025 · 07:57hs

Argentinos Juniors y Central Córdoba chocan este viernes en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Diego Armando Maradona. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Bicho” viene de una buena victoria para volver a los puestos de playoffs, mientras que el “Ferroviario”, no gana desde la fecha 7 pero todavía se encuentra entre los ocho primeros del grupo. Probables formaciones de Argentinos Juniors vs Central Córdoba Argentinos Juniros: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez. Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Iván Gómez, Matías Vera, Lucas Besozzi, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.