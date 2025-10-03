Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Almagro A y Sanjustino cantaron victoria para mantenerse bien arriba, tras la fecha 11 del Torneo Oficial Prefederal. También levantó cabeza Colón (SJ).

3 de octubre 2025 · 08:47hs
Con tres partidos se fue la Fecha 11 del Torneo Oficial Prefederal, donde Almagro A y Sanjustino refrendaron sus objetivos de llegar bien alto.

Asimismo, Colón (SJ) tomó un poco de aire al superar con amplitud a Regatas (SF).

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 11

ZONA A

Martes 30 de septiembre

Unión (SF) B 63 (Agustín Ferrari 15) - Rivadavia Juniors 72 (Mauro Natta 23)

Jueves 2 de octubre

Almagro A 86 (Leonardo Strack 21) - CUST A 61 (Tomás Aldaz 18)

Sanjustino 81 (Ignacio Paz 22) - El Quillá 66 (Valentino Vaschetto 14)

Posiciones: Almagro A 21 (10-1); Unión B 17 (6-5); Sanjustino 16 (6-4); El Quillá 16 (5-6); Rivadavia 14 (4-7)(-1) y CUST A 13 (2-9)

ZONA B

Martes 30 de septiembre

Gimnasia 79 (Jeremías Salvatelli 12) - Unión (SF) A 68 (Benjamín Jadcquier 16)

Miércoles 1 de octubre

Banco 61 (Manuel Spreafico 12) - Alma Juniors 81 (Facundo Breques 15)

Jueves 2 de octubre

Regatas (SF) 59 (Augusto Parola 18) - Colón (SJ) 88 (Román Marchisio 18)

Posiciones: Gimnasia 21 (10-1); Alma Juniors 18 (7-4); Unión A 16 (5-6); Banco 15 (4-7); Colón (SJ) 14 (4-6); Regatas (SF) 13 (2-9)

Fuente: ASB

Prefederal Almagro Oficial
