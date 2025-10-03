Con tres partidos se fue la Fecha 11 del Torneo Oficial Prefederal, donde Almagro A y Sanjustino refrendaron sus objetivos de llegar bien alto.
Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)
Almagro A y Sanjustino cantaron victoria para mantenerse bien arriba, tras la fecha 11 del Torneo Oficial Prefederal. También levantó cabeza Colón (SJ).
Por Ovación
Asimismo, Colón (SJ) tomó un poco de aire al superar con amplitud a Regatas (SF).
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 11
ZONA A
Martes 30 de septiembre
Unión (SF) B 63 (Agustín Ferrari 15) - Rivadavia Juniors 72 (Mauro Natta 23)
Jueves 2 de octubre
Almagro A 86 (Leonardo Strack 21) - CUST A 61 (Tomás Aldaz 18)
Sanjustino 81 (Ignacio Paz 22) - El Quillá 66 (Valentino Vaschetto 14)
Posiciones: Almagro A 21 (10-1); Unión B 17 (6-5); Sanjustino 16 (6-4); El Quillá 16 (5-6); Rivadavia 14 (4-7)(-1) y CUST A 13 (2-9)
ZONA B
Martes 30 de septiembre
Gimnasia 79 (Jeremías Salvatelli 12) - Unión (SF) A 68 (Benjamín Jadcquier 16)
Miércoles 1 de octubre
Banco 61 (Manuel Spreafico 12) - Alma Juniors 81 (Facundo Breques 15)
Jueves 2 de octubre
Regatas (SF) 59 (Augusto Parola 18) - Colón (SJ) 88 (Román Marchisio 18)
Posiciones: Gimnasia 21 (10-1); Alma Juniors 18 (7-4); Unión A 16 (5-6); Banco 15 (4-7); Colón (SJ) 14 (4-6); Regatas (SF) 13 (2-9)
Fuente: ASB