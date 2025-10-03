Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda es escolta de Colón

Regatas Coronda venció a Alumni, en suplementario, por 79-71, y quedó como escolta de Colón, en el Torneo Oficial A2.

3 de octubre 2025 · 09:00hs
Torneo Oficial A2: Regatas Coronda es escolta de Colón

En la continuidad de la Fecha 14 del Torneo Oficial en la zona A2, Regatas Coronda superó en suplementario a Alumni, para quedar como escolta detrás de Colón (SF).

Además, República del Oeste superó a Santa Rosa. Aún faltan un par de juegos para terminar la programación.

FECHA 14 - ZONA A2

Miércoles 1 de octubre

CUST B 59 (Nicolás Nessier 22) - Colón (SF) 58 (Emiliano Alvarez 13)

Jueves 2 de octubre

República del Oeste 82 (Ignacio Marchetti 24) - Santa Rosa 52 (Leandro Sasia 9)

Regatas Coronda 79 - Alumni 71

Kimberley vs. Centenario (suspendido)

Lunes 6 de octubre

21.30 Macabi vs. Almagro B

Libre: UNL

TABLA DE POSICIONES

Colón 24 (11-2); Regatas Coronda 23 (10-3); Alumni y República del Oeste 22 (9-4); Almagro B 19 (7-5); Kimberley y Macabi 18 (6-6); CUST B 16 (4-8); Santa Rosa y UNL 15 (3-9); Centenario 12 (0-12)

Fuente: ASB

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Cómo quedaron las semifinales de la Copa Argentina y cuándo se juegan los cruces

Tigre y Defensa buscarán seguir en levantada en Victoria

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario