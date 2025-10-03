En la continuidad de la Fecha 14 del Torneo Oficial en la zona A2, Regatas Coronda superó en suplementario a Alumni, para quedar como escolta detrás de Colón (SF).
Torneo Oficial A2: Regatas Coronda es escolta de Colón
Regatas Coronda venció a Alumni, en suplementario, por 79-71, y quedó como escolta de Colón, en el Torneo Oficial A2.
Por Ovación
Además, República del Oeste superó a Santa Rosa. Aún faltan un par de juegos para terminar la programación.
FECHA 14 - ZONA A2
Miércoles 1 de octubre
CUST B 59 (Nicolás Nessier 22) - Colón (SF) 58 (Emiliano Alvarez 13)
Jueves 2 de octubre
República del Oeste 82 (Ignacio Marchetti 24) - Santa Rosa 52 (Leandro Sasia 9)
Regatas Coronda 79 - Alumni 71
Kimberley vs. Centenario (suspendido)
Lunes 6 de octubre
21.30 Macabi vs. Almagro B
Libre: UNL
TABLA DE POSICIONES
Colón 24 (11-2); Regatas Coronda 23 (10-3); Alumni y República del Oeste 22 (9-4); Almagro B 19 (7-5); Kimberley y Macabi 18 (6-6); CUST B 16 (4-8); Santa Rosa y UNL 15 (3-9); Centenario 12 (0-12)
Fuente: ASB