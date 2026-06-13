Unión salió a desmentir los rumores sobre una posible venta de su plaza en la Liga Nacional

Luego de que en las últimas horas circularan versiones sobre una eventual salida de la máxima categoría del básquet argentino, el Departamento de Básquet de Unión emitió un comunicado para aclarar la situación y llevar tranquilidad a los hinchas.

Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de rumores y especulaciones en torno al futuro del básquet de Unión . En las últimas horas comenzaron a viralizarse versiones que hablaban de una supuesta decisión de la institución de abandonar la Liga Nacional y poner en venta su plaza para la próxima temporada.

Ante la repercusión que generó la información, el Departamento de Básquet del club decidió salir al cruce con una aclaración oficial para desmentir categóricamente esas versiones.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la dirigencia dejó en claro que Unión nunca puso en venta su lugar en la máxima categoría del básquet argentino y que, además, los plazos reglamentarios para concretar una operación de ese tipo ya expiraron.

El mensaje oficial de Unión

"El Departamento de Básquet de Unión comunica que los plazos para vender la plaza en Liga Nacional ya han finalizado y Unión no puso en venta su lugar", expresó la institución en el inicio del comunicado.

De esta manera, el club buscó poner fin a las especulaciones que se multiplicaron durante los últimos días y que habían generado preocupación entre los simpatizantes tatengues.

Dónde está puesto el foco de Unión

En el mismo mensaje, la dirigencia explicó cuál es la prioridad actual del área de básquet.

"Por estos días, la comisión se encuentra abocada al cierre y pagos de la temporada que finalizó; una vez cerrada la misma, se comenzará a trabajar en el futuro del básquet Tatengue", señaló el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unionsfbasquet/status/2065560166376894870&partner=&hide_thread=false El Departamento de Basquet de Unión comunica que los plazos para vender la plaza en Liga Nacional ya han finalizado y Unión no puso en venta su lugar. pic.twitter.com/W7WY7VanCl — Unión Básquet (@unionsfbasquet) June 12, 2026

La aclaración permite entender que la dirigencia se encuentra concentrada en ordenar los aspectos administrativos y económicos de la campaña recientemente concluida antes de comenzar a planificar el próximo proyecto deportivo.

Tranquilidad para los hinchas

La publicación oficial llevó calma a un sector de los hinchas que observaba con preocupación las versiones que circulaban sobre una posible salida de la Liga Nacional.

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Por ahora, el mensaje institucional fue contundente: Unión no puso en venta su plaza y continuará trabajando para definir los pasos a seguir una vez que concluya el proceso de cierre de la temporada.

Mientras tanto, la expectativa se trasladará a las próximas semanas, cuando la dirigencia empiece a delinear el futuro deportivo de una disciplina que logró consolidarse en los últimos años dentro de la élite del básquet argentino.