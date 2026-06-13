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Unión tropezó ante Lanús y profundizó su mal momento en el Femenino

El Tatengue cayó 1-0 ante Lanús por la novena fecha del campeonato femenino. Un golazo de tiro libre de Anabella Verón marcó la diferencia en un partido parejo y condicionado por el estado del campo de juego.

Ovación

Por Ovación

13 de junio 2026 · 16:48hs
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Unión tropezó ante Lanús y profundizó su mal momento en el Femenino

Prensa Unión

El presente de Unión en la Primera División del fútbol femenino continúa siendo complicado. Este sábado por la mañana, en el estadio 15 de Abril, el equipo rojiblanco sufrió una nueva derrota al caer por 1-0 frente a Lanús, en el marco de la novena fecha del certamen.

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El encuentro enfrentó a dos de los equipos que consiguieron el ascenso la temporada pasada, pero fue el Granate el que logró quedarse con tres puntos importantes para seguir creciendo en la máxima categoría, mientras que Unión volvió a mostrar dificultades para transformar sus momentos favorables en resultados positivos.

Unión sigue sin dar la talla en Primera

Las condiciones climáticas jugaron un papel determinante. El campo de juego se presentó muy húmedo y pesado, generando constantes imprecisiones, dificultades para controlar la pelota y varios resbalones a lo largo de la mañana.

Lanús arrancó mejor, presionando alto y buscando instalarse en campo rival. Sin embargo, Unión logró equilibrar el desarrollo con el correr de los minutos y generó algunas aproximaciones que le permitieron discutir el trámite.

Cuando el encuentro parecía emparejado, llegó la jugada que terminó definiendo la historia.

A los 21 minutos del primer tiempo, Lanús encontró la ventaja a través de una pelota detenida. Anabella Verón se hizo cargo de un tiro libre y sacó un remate de zurda impecable que se clavó junto a un ángulo, dejando sin respuestas a la arquera rojiblanca y estableciendo el 1-0 que sería definitivo.

El golpe obligó a Unión a correr desde atrás durante el resto del partido. Antes del descanso, incluso, Amalia Peña estuvo cerca de ampliar la diferencia para las visitantes.

Unión lo buscó, pero no encontró respuestas

En el complemento, el equipo santafesino adelantó sus líneas e intentó asumir el protagonismo para llegar al empate.

Sin embargo, se encontró con un Lanús ordenado, firme en defensa y respaldado por una gran actuación de Macarena Ruiz Díaz, quien respondió cada vez que fue exigida.

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Las modificaciones tampoco alcanzaron para cambiar la historia. El partido mantuvo un desarrollo equilibrado y luchado, con pocas situaciones claras y mucha disputa en la mitad de la cancha.

Incluso hubo una interrupción insólita por la presencia de un dron sobre el campo de juego, que obligó a detener momentáneamente las acciones.

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En el tramo final, el Granate defendió con inteligencia la ventaja conseguida en la primera mitad y terminó celebrando una victoria muy valiosa en Santa Fe.

Unión sigue sin despegar

La derrota vuelve a dejar preocupación en el mundo rojiblanco, ya que sigue el equipo último con dos puntos. Más allá de algunos pasajes donde logró competir de igual a igual, el equipo continúa sin encontrar regularidad ni resultados que le permitan salir de una posición incómoda en la tabla.

El desafío ahora será reponerse rápidamente y encontrar respuestas futbolísticas para cortar una racha negativa que empieza a pesar en una temporada que, por el momento, viene siendo cuesta arriba para las Tatengues.

Unión Lanús Verón
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