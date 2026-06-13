Fragapane, un ciclo que parece acercarse a su final en Unión

Llegó como una de las incorporaciones más esperadas por Cristian González y representó una fuerte apuesta económica de la dirigencia. Su protagonismo fue disminuyendo y hoy su continuidad en el club aparece rodeada de incertidumbre.

Cuando Unión anunció la contratación de Franco Fragapane a comienzos de 2025, la sensación fue que el club había concretado uno de los refuerzos más importantes de los últimos mercados de pases.

El extremo regresaba al Tatengue después de su paso por el fútbol estadounidense y lo hacía para afrontar una temporada especial, que incluía la participación en la Copa Sudamericana. Su llegada, además, respondía a un deseo de larga data de Cristian González, quien incluso había insistido ante la dirigencia para incorporarlo algunos meses antes, cuando todavía tenía contrato vigente con Minnesota United.

En aquel momento, la operación no prosperó debido al elevado costo que implicaba rescindir de manera anticipada su vínculo en la MLS. Por eso, cuando quedó con el pase en su poder, Unión realizó el esfuerzo económico necesario para sumarlo como una de las caras fuertes del proyecto deportivo. Sin embargo, poco más de un año después, la realidad es muy diferente.

De titular a perder terreno en Unión

Fragapane comenzó su segunda etapa en Santa Fe con continuidad y protagonismo. Durante el ciclo de Kily González fue habitualmente titular y una pieza importante dentro de la estructura ofensiva.

No obstante, con el correr de los meses su rendimiento fue perdiendo regularidad y también comenzó a disminuir su influencia dentro del equipo.

La llegada de Leonardo Madelón pareció darle una nueva oportunidad. El entrenador apostó por él en varios encuentros e incluso le devolvió un lugar entre los titulares. Pero esa recuperación fue momentánea.

Con el avance de la competencia, el futbolista volvió a perder terreno hasta quedar relegado en la consideración del cuerpo técnico.

Los números de una etapa irregular en Unión

Desde su regreso a Unión, Fragapane disputó competencias nacionales e internacionales, aunque nunca logró consolidarse como una figura determinante.

En el Torneo Apertura 2025 jugó 15 partidos y convirtió un gol. Luego sumó 15 presencias en el Clausura, donde aportó dos asistencias y una expulsión.

También tuvo participación en la Copa Sudamericana, con seis encuentros disputados, y en la Copa Argentina.

Ya durante 2026 su protagonismo se redujo considerablemente. Apenas participó en seis partidos del Torneo Apertura, con 190 minutos en cancha, y tuvo una breve aparición en los playoffs, donde ingresó solamente cinco minutos.

Los números reflejan una realidad que terminó trasladándose al campo de juego: cada vez menos minutos y una influencia cada vez menor en el equipo.

Un futuro abierto y una decisión por tomar en Unión

Con el plantel de Unión comenzando a proyectar la nueva temporada, el nombre de Fragapane aparece entre los casos a resolver.

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El futbolista todavía tiene seis meses de contrato por delante, pero el escenario actual parece complejo. Sin lugar en la consideración principal de Madelón y con una parte importante de los hinchas cuestionando su rendimiento, todo indica que las partes deberán analizar alternativas para encontrar una salida que beneficie a todos.

Por ahora no existe una definición oficial, aunque la situación es evidente. A diferencia de lo que ocurría hace un año y medio, cuando su regreso despertaba ilusión y expectativas, hoy el futuro de Franco Fragapane en Unión está rodeado de interrogantes y su continuidad parece cada vez más difícil de sostener.