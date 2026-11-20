En el Coloso del Oeste, La Perla del Oeste visitará a Sanjustino en busca de otro clasificado a semifinales, que ya tiene a Colón de San Justo en la siguiente instancia

La Liga Santafesina está atravesando una instancia de definiciones en sus diferentes competencias. Colón de San Justo fue el primer elenco que logró el pasaje a las semifinales del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli , fue tras superar a Ciclón Racing por la mínima diferencia. La continuidad de los cuartos de final tendrá su continuidad este viernes con un cotejo en el Coloso del Oeste entre el Matador y el Azulgrana de Recreo. El sábado habrá dos encuentros, uno entre UNL con Unión, y El Quillá con La Salle Jobson.

En la presente jornada de viernes, en el Portón del Norte continuará la ronda de play offs del Clausura Lautaro Fagioli de Primera A que organiza la Liga Santafesina. En el estadio Coloso del Oeste, en barrio Mataderos, a partir de las 21, Sanjustino será anfitrión de La Perla del Oeste con el arbitraje de Maximiliano Manduca quien contará con la colaboración de Jeremías Sotelo, Ignacio Ledesma y Lucas Spacessi.

La escuadra conducida por Marcelo Mendoza tuvo su última presentación en la última fecha de la etapa regular, en el cual derrotó a Deportivo Santa Rosa por 7 a 0 en cancha de Pucará en barrio Transporte, mientras que los dirigidos por Andrés Formento, vienen de superar en la primera fase de los play offs a su clásico rival, Nobleza, en estadio Lolo Bossio, por 5 a 4 en la definición por penales, luego de haber igualado en el período reglamentario sin goles.

El sábado 21 de noviembre, a las 16, en la Colonia San José, Universidad del Litoral jugará con Unión de Santa Fe bajo el control de Ariel Correa quien contará con la asistencia de Claudio Ovelar, Eduardo Vergara y Gustavo Vergara, mientras que en el predio el Tiburón, ubicado a la vera de la autopista, Náutico El Quillá se medirá con La Salle Jobson con el referato de Joaquín Urbani quien recibirá la colaboración de Luciano Vergara, Lautaro Santillán y Ricardo Spacessi.

En el Coloso del Oeste, Sanjustino recibirá a la escuadra conducida por Andrés Formento.

En el Torneo Clausura de Reserva A seguirá la serie de cuartos de final. Este viernes 20, a las 16.30, en el predio de la autopista, Ateneo Inmaculada jugará frente a Colón de Santa Fe con el referato de Lucas Muga, y el sábado a partir de las 16, en el barrio de Guadalupe, Ciclón Racing recibirá a Cosmos con el control de Alejandro Aguilera. Recordemos que en Santo Tomé, Nobleza de Recreo superó a Independiente por 1 a 0 con gol de Santiago De Venezia, y en el predio la Tatenguita, Unión goleó a Sanjustino por 6 a 0 con tantos de José Rudolf en tres ocasiones, Ignacio Miliotto, Juan Pablo Albornoz y Bautista Lutti.

Se juega la final del ascenso en el octogonal

El partido decisivo del reducido del Clausura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina se jugará el próximo sábado 21 de noviembre a las 15 en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. Desde el ente rector del fútbol local se buscó programar la final de forma diferente pero una de las instituciones involucradas en tamaño partido esgrimió la imposibilidad de jugar el domingo o lunes por cuestiones laborales de varios de sus jugadores. Aplicando el sentido común se decidió respetar el día central de los partidos de la divisional.

En concreto, este sábado, a partir de las 15, en el Gigante de Ciudadela, Santa Fe FC recibirá a Nuevo Horizonte con el arbitraje de Carlos Córdoba con el respaldo de Matías Pereyra, Iván Chazarreta y Valentín Córdoba. Es importante señalar que si gana Santa Fe FC asciende. Si el que gana es el Nuevo, en siete días habrá un nuevo choque entre ambos elencos por el ascenso. El perdedor de la final, si es que la hay, será Banco Provincial. Si el ganador es Santa Fe FC, jugarán Nuevo Horizonte con Banco Provincial por el segundo ascenso.

En el certamen femenino de primera división

Cuando aun restan encuentros por culminarse y por empezar de la decimocuarta fecha, donde las inclemencias del tiempo vienen complicando el normal desarrollo de las acciones, se avecina una nueva jornada de este Clausura 2026 de la máxima división de la Liga Santafesina. Entre el sábado y el lunes se disputará la fecha 15, donde El Quillá venció a Unión y le permitió a Coliseo mantenerse como único líder, cuando restan -con la actual- tres partidos para el cierre del campeonato.

Este sábado 21, por la fecha 15, a las 16, Los Canarios jugará con Peñarol, y en el predio CIFFU, Unión de Santa Fe recibirá a Fénix, Deportivo Santa Rosa lo hará con Deportivo Agua, y Los Piratitas con Coliseo. A las 20, El Cadi de Rincón recibirá a los Juveniles. El lunes 23, a las 16, Colón jugará con Universidad y Veteranos con Floresta. A las 17, Los Cholitos será anfitrión de Juventud Unida de Candioti. En la oportunidad quedará libre Náutico El Quillá.