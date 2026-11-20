La Primera Nacional pone en marcha una nueva instancia por el segundo ascenso. Colón recibirá a Deportivo Morón este sábado y buscará sacar ventaja en Santa Fe.

La Primera Nacional comienza a transitar una instancia determinante en la pelea por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Con cuatro enfrentamientos confirmados, el Reducido tendrá actividad durante el sábado y el domingo, cuando se disputen los encuentros de ida de los cuartos de final. Colón será uno de los protagonistas y buscará dar el primer golpe ante Deportivo Morón.

Colón y otros siete equipos comienzan la pelea por las semifinales

Luego de la consagración de Godoy Cruz, que consiguió el primer ascenso tras superar a Tristán Suárez, ocho equipos mantienen sus aspiraciones de alcanzar la máxima categoría del fútbol argentino.

A diferencia de la instancia anterior, los cuartos de final se disputarán mediante eliminatorias de ida y vuelta. Los conjuntos mejor posicionados en la tabla general tendrán la posibilidad de cerrar sus respectivas series como locales y contarán con ventaja deportiva si el resultado global termina igualado.

La jornada del sábado comenzará a las 17, cuando Ciudad de Bolívar reciba a Atlanta en el estadio Municipal Eva Perón. Daniel Zamora será el encargado de impartir justicia, mientras que la revancha tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en Villa Crespo.

Media hora más tarde llegará el turno de Colón, que enfrentará a Deportivo Morón desde las 17.30 en el estadio Brigadier López. El encuentro contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet, acompañado por Damián Espinoza y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Mariano Negrete será el cuarto árbitro.

El conjunto dirigido por Iván Delfino tendrá la obligación de conseguir un resultado favorable en Santa Fe, ya que la revancha se disputará el viernes 27, desde las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Allí, el Gallo contará con ventaja deportiva por su mejor ubicación durante la fase regular.

La actividad sabatina se completará a las 21.30 con el enfrentamiento entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto. La clasificación del conjunto patagónico estuvo marcada por la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA, que dio por terminado su encuentro ante Deportivo Maipú cuando ganaba 3-1.

La programación completa de los cuartos de final del Reducido

Sábado 21 de noviembre

17.00: Ciudad de Bolívar vs. Atlanta, en el estadio Municipal Eva Perón. Árbitro: Daniel Zamora.

17.30: Colón vs. Deportivo Morón, en el estadio Brigadier López. Árbitro: Fabrizio Llobet.

21.30: Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn, en el estadio 23 de Agosto.

Domingo 22 de noviembre

21.00: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Tristán Suárez, en el estadio Gigante del Norte. Árbitro: Javier Delbarba.

Las revanchas comenzarán el viernes 27 de noviembre con el compromiso entre Deportivo Morón y Colón, mientras que el sábado 28 se enfrentarán Atlanta y Ciudad de Bolívar, además de Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy.

Por su parte, Tristán Suárez definirá su clasificación frente a Gimnasia y Tiro en Ezeiza, con fecha y horario todavía por confirmar.

El objetivo será conseguir uno de los cuatro boletos a las semifinales, en un Reducido que promete emociones y donde cada resultado puede resultar determinante para mantener vivo el sueño de llegar a Primera División.