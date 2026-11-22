Boca se consagró campeón tras ganarle 2-0 a Atlético Mineiro en Colombia. Rodolfo Arruabarrena, muy emocionado, destacó lo que representa para él y el club.

El técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, se mostró feliz por el titulo y brindó detalles del significado de la consagración en la Copa Sudamericana después de casi dos décadas sin ganar en el plano internacional: "El club, el hincha y los jugadores lo necesitaban. Después de 18 años, es una base importante para lo que se viene, con mucho mérito de los jugadores".

Arruabarrena sumó su segundo título en este su segundo ciclo al frente del equipo y en conferencia de prensa dejó en claro la mentalidad que tiene para seguir por la senda ganadora: "Este grupo va a seguir insistiendo en seguir consiguiendo más cosas. Todavía nos resta un mes de temporada, con cosas importantes para nosotros ; trataré de convencerlos para que mañana vuelvan a concentrar", y agregó: “Si me piden día libre lo daré pero el lunes estaremos concentrando hasta el miércoles, no podemos fallar en nuestra casa con un duro como es Independiente rivadavia ”.

El “Vasco” habló sobre cómo comenzó a planificar el rol de cada jugador en el grupo con el trabajo de sus ayudantes. Además, dijo: “Entendimos de entrada que había jugadores inteligentes, líderes positivos; obviamente, a fin de año, algunos jugadores querrán más minutos o se querrán ir”. También resaltó que este año quedarán los jugadores que armen la “base” para el año próximo.

Arruabarrena y la felicidad por el título de Boca

Por otro lado, habló de la felicidad que sintió al escuchar el pitazo final que lo consagró como campeón internacional: “Contento por todo, en los últimos minutos me quebré, pero después me repuse”. También analizó el tipo de partido que observó de su equipo: “En el partido fuimos claramente protagonistas, salvo en los últimos 10 o 15 minutos, en los que fuimos más pasivos. Lo hicimos bien y dijimos presente en un partido internacional y en una final”.

Reiteró las ganas de seguir conquistando títulos con su equipo: “Esperemos seguir consiguiendo más cosas y ser un grupo bien ganador”.

“Queríamos sacarle la pelota, no tenerla por tener, sino hacer daño. Fue un muy buen partido; los cambios entraron bien, tuvimos nuestras chances. Pudo ser un resultado más holgado. Enfrente teníamos a un entrenador que sabe lo que quiere, que por algo es uno de los mejores entrenadores que hay en Sudamérica”, describió cómo preparó el partido y cómo se terminaron dando los resultados.