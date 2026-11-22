El neerlandés Max Verstappen volvió a quedar en el centro de la escena de la Fórmula 1 tras ganar el Gran Premio de Las Vegas y lanzar duras declaraciones contra el británico George Russell, con quien protagonizó varios cruces durante el fin de semana.

El piloto de Red Bull consiguió su cuarta victoria en las últimas seis carreras y no ocultó su satisfacción después de ver a su rival terminar contra las barreras, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El conflicto entre ambos había comenzado durante los entrenamientos libres, cuando Verstappen superó a Russell en la recta del Strip y el británico le devolvió la maniobra en la frenada, cerrándole el paso. El neerlandés respondió con un corte de manga que le valió un aviso de los comisarios. Luego, Russell cuestionó públicamente su comportamiento y sostuvo que alguien debía plantarle cara.

Tras la carrera, en la que Verstappen terminó por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, el cuatro veces campeón del mundo fue consultado sobre si las declaraciones de Russell habían influido en su rendimiento. “Habla mucho fuera de la pista y, sinceramente, a mí no me molesta porque está tan por debajo de mi nivel que ni siquiera tiene sentido intentar entrar en eso”, respondió.

La burla de Verstappen tras el choque de Russell

El momento más tenso llegó en el tramo final de la competencia, cuando Russell intentó superar a su compañero Kimi Antonelli, se fue largo en la curva 5 y terminó contra las barreras. El británico finalizó noveno, mientras que Verstappen aprovechó la situación para ironizar por radio junto a su ingeniero: “¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Dios mío”.

Luego, ante los medios, el neerlandés redobló la apuesta: “Hoy el karma es una perra”. Y agregó: “Sinceramente, fue fantástico cuando miré por el retrovisor y vi lo que estaba pasando. Pensé: ‘Fantástico, mi día solo puede ir a mejor’. Y, por supuesto, cuando luego crucé la meta primero, mi día se completó”.

Las críticas de Verstappen a la temporada de Russell

El piloto de Red Bull también apuntó contra el rendimiento de su rival durante el campeonato y profundizó el enfrentamiento que mantienen desde finales de 2024: “Sus comentarios no me motivan porque no está ni cerca de mí. Solo habla fuera de la pista y, en pista, ha sido un chiste absoluto esta temporada. El karma perfecto”.

Con este triunfo, Verstappen sumó un nuevo resultado importante en la pelea por el subcampeonato, mientras que Russell quedó golpeado tras su incidente en Las Vegas. La temporada de Fórmula 1 continuará la próxima semana con el Gran Premio de Qatar y finalizará en Abu Dabi.