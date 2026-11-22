Entre enero y octubre se realizaron 1.597 eventos deportivos, culturales y gastronómicos en la provincia. Los XIII Juegos Suramericanos marcaron el mayor impacto económico del año, con un movimiento estimado de $119 mil millones.

La actividad turística generó un movimiento económico estimado de $774.530 millones en la provincia de Santa Fe durante los primeros diez meses de 2026. En ese período, los destinos santafesinos recibieron a 1.515.057 turistas y 4.696.718 visitantes, en el marco de una agenda que incluyó grandes acontecimientos deportivos, culturales y gastronómicos.

Los datos corresponden al Observatorio Turístico Provincial, a través del sistema Medatur, y reflejan el impacto de los 1.597 eventos realizados entre enero y octubre en distintas localidades del territorio santafesino.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó los resultados con la estrategia provincial de promover el turismo como una herramienta para dinamizar las economías regionales y generar empleo. Según explicó, la planificación y la inversión en infraestructura, junto con la captación de acontecimientos de alcance nacional e internacional, permitieron sostener el movimiento turístico durante todo el año.

Gastronomía y consumo, los rubros de mayor movimiento

El relevamiento oficial muestra que la mayor parte del impacto económico se concentró en la gastronomía, la recreación, el combustible y otros consumos cotidianos. Estos rubros representaron el 50,3 % del total, con ingresos estimados en $389.369 millones.

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Por otra parte, las visitas de cercanía y las escapadas sin pernocte aportaron $306.909 millones, equivalentes al 39,6 % del movimiento económico registrado. En tanto, el sector hotelero y de alojamiento captó más de $78.252 millones, el 10,1 % del total.

Las cifras reflejan el peso de los visitantes que recorren los destinos santafesinos durante una jornada o un fin de semana, además de quienes permanecen varios días y utilizan los servicios de alojamiento.

Los Juegos Suramericanos marcaron el pico de septiembre

Septiembre fue el mes de mayor movimiento económico del período, con un registro de $133.707 millones. El principal impulso estuvo vinculado con los XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollaron en Rosario, Santa Fe y Rafaela y generaron un impacto estimado en $119.000 millones.

Durante ese mes llegaron a la provincia 184.156 turistas y 704.015 visitantes. La competencia internacional demandó un importante despliegue organizativo y de infraestructura, además de movilizar a los sectores gastronómico, hotelero, comercial y de servicios en las tres ciudades sede y sus alrededores.

El evento deportivo se convirtió así en uno de los principales motores de la actividad turística santafesina durante 2026.

Una agenda de eventos en toda la provincia

El balance oficial también destaca la distribución territorial de las propuestas. La agenda incluyó actividades deportivas, culturales y gastronómicas en localidades del norte, centro y sur provincial, con participación de municipios, comunas y emprendimientos privados.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, señaló que los 1.597 eventos forman parte de una política de articulación con los gobiernos locales y el sector privado para aprovechar las identidades culturales, productivas y deportivas de cada región.

El objetivo, según planteó la funcionaria, es fortalecer el turismo como una actividad que genere oportunidades económicas, impulse el consumo y contribuya al desarrollo de las comunidades santafesinas.