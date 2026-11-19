El Boca de Rodolfo Arruabarrena llegó a Barranquilla para la final de la Sudamericana y recibió el apoyo de sus hinchas antes del duelo ante Mineiro.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena tomó el centro de la escena apenas Boca aterrizó en Barranquilla y dejó una advertencia contundente de cara a la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, que se disputará este sábado desde las 19:30.

Lejos de dejarse llevar por la euforia de la multitud de hinchas que recibió al plantel en el Hotel Estelar Alto Prado, tras partir en vuelo chárter desde Ezeiza y arribar cerca de las 22 de nuestro país, el entrenador xeneize apeló a la cautela y a la experiencia que demandan las definiciones a partido único al afirmar que las finales hay que saber jugarlas .

Al enfrentar los micrófonos en suelo colombiano, Arruabarrena reconoció el desgaste del traslado aéreo y se refirió a las exigentes condiciones climáticas de la ciudad, aunque evitó cualquier tipo de excusa.

El "Vasco" explicó que fue un viaje un poquito más largo de lo habitual, pero que ya llegaron para preparar el encuentro y decir presente el sábado, agregando que más allá de la humedad y el calor, "se trata de una final y hay que saber jugarla".

Respecto a Atlético Mineiro, el director técnico evitó confiarse por el mal presente futbolístico del conjunto brasileño y "le dio crédito por haber alcanzado la instancia decisiva", señaló que "el rival llegó por sus cualidades al igual que Boca" y expresó su deseo de "estar mejor que ellos el sábado para demostrarlo en el campo", que es donde se definen las cosas.

El mensaje de mesura del entrenador busca mantener los pies sobre la tierra en un plantel que llega en alza tras consagrarse campeón de la tabla anual y clasificarse a la final de la Copa Argentina luego de golear 3 a 0 a Banfield en Mendoza.

En esa misma línea se manifestó el mediocampista Santiago Ascacíbar, quien "respaldó la postura del cuerpo técnico" y destacó la personalidad, "el carácter para afrontar partidos importantes, el trabajo y el buen fútbol del grupo", además de agradecer el masivo apoyo del público xeneize en Colombia.

Cómo sigue Boca en Barranquilla

A partir de este jueves, Arruabarrena dispondrá de tres entrenamientos en Barranquilla para definir el equipo titular y, respecto a la formación que venció a Banfield, ya tiene confirmada la vuelta de Lautaro Blanco en el lateral izquierdo por Malcom Braida y evalúa incluir desde el arranque a Tomás Aranda (recuperado de una lesión en el peroné y con minutos ante Defensa y Justicia (26) y Banfield (34)) en lugar de Alan Velasco para acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

De este modo, el probable once de Boca sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.

El panorama de tranquilidad y rodaje de Boca, que suma 52 partidos en 2026, contrasta con la crisis de Atlético Mineiro ya que el equipo dirigido por Eduardo Domínguez acumula siete partidos sin ganar —con cinco derrotas y dos empates— y fue despedido en Brasil bajo la amenaza de su barra brava, que les exigió jugar como hombres.