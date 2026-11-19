“Si el jugador es como la Cenicienta, el equipo no gana”, aseguró el barra sobre el rendimiento de Atlético Mineiro en la previa del duelo de la Sudamericana.

La delegación de Atlético Mineiro partió este miércoles desde el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, rumbo a Barranquilla, Colombia, donde este sábado a las 19:30 enfrentará a Boca por la final de la Copa Sudamericana 2026.

Durante el embarque del plantel, un integrante de Galoucura (la principal hinchada organizada del club) interceptó cara a cara al arquero y capitán, Everson, para exigirle una victoria y reclamar un cambio de actitud inmediato.

Mientras el futbolista escuchaba con la mirada fija y asentía con la cabeza, el referente de la torcida le recordó el historial reciente del equipo en instancias decisivas y destacó el carácter del rival argentino, e hizo mención directa a Leandro Paredes, autor de un gol en la semifinal ante Vasco da Gama.

Las finales que perdió Atlético Mineiro

“El Galo perdió ya cuatro finales. Cuatro finales a las que llegaron y perdieron. No pueden una quinta. Ustedes van a enfrentar a Paredes, que metió un gol en la semifinal y lo gritó como si fuese una final. Van a jugar contra un equipo aguerrido. Si el jugador es como la Cenicienta, el equipo no gana”, advirtió el hincha.

Los barras bravas del Mineiro apretan a los jugadores en público!

"LLEGAMOS A CUATRO FINALES Y LAS PERDIMOS. NO PUEDEN PERDER UNA QUINTA FINAL" pic.twitter.com/F7AsN3RkLs — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) November 19, 2026

El reclamo también apuntó al esfuerzo económico de los simpatizantes que viajarán a Colombia sin apoyo institucional, mencionando que hay aficionados que desembolsan hasta 15.000 reales y que se espera la presencia de cerca de 15 mil seguidores en tierras cafeteras.

“Ellos no reciben nada del club, así que nosotros les vamos a pagar. Lo que queremos aquí es por el honor del escudo. Que salgan a la cancha y jueguen como hombres. No vamos hasta allá para perder, vamos a ganar”, continuó el representante de Galoucura, antes de estrecharle la mano al guardameta con un último mensaje: “Eso es lo que le pedimos al equipo, porque, sinceramente, si juegan como Cenicientas, estamos muy mal. Aquí también los vamos a recibir. Jueguen como hombres, hermano”.

El malestar de los fanáticos se sustenta en la caída del conjunto brasileño en cuatro de sus últimas cinco definiciones, en donde obtuvo únicamente el campeonato estadual de 2025 frente a América Mineiro.

En 2024 perdió la Copa de Brasil ante Flamengo y la Copa Libertadores frente a Botafogo; en 2025 cayó por penales en la final de la Copa Sudamericana contra Lanús; y en 2026 fue derrotado 1-0 por Cruzeiro en la definición del Campeonato Mineiro.

A este historial adverso se suma la crisis futbolística que atraviesa el elenco dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, que acumula siete encuentros sin triunfos.

Tras su última victoria hace más de un mes por 1-0 frente a Coritiba, cosechó cinco derrotas —ante Montevideo City Torque, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo y Gremio— y dos empates frente a Mirassol y Gremio, este último determinante para su eliminación en la Copa de Brasil.

El destinatario de la advertencia, Everson, forma parte de la institución desde septiembre de 2020, acumula 395 partidos disputados, 152 vallas invictas y ocho títulos en el club (un Brasileirao, una Copa de Brasil, una Supercopa y cinco torneos estaduales), tras sus pasos por San Pablo, Santos y River de Brasil.

No obstante, su trayectoria no evitó el apriete, que se suma al antecedente de septiembre de 2025, cuando el arquero denunció que su hija sufrió acoso sexual por parte de hinchas enojados tras un empate 1-1 ante Santos.