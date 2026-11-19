Con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes deportivos, representantes de Colón y Unión y destacados atletas, se realizó el lanzamiento oficial de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Deporte. La tradicional celebración tendrá lugar en Salones del Puerto.

Con un importante respaldo político, dirigencial y deportivo , se presentó oficialmente la edición 2026 de la Fiesta Provincial del Deporte , uno de los acontecimientos más importantes del calendario deportivo santafesino. El lanzamiento se realizó en Costa Litoral y reunió a autoridades provinciales y municipales, deportistas, dirigentes de instituciones y representantes de los medios de comunicación.

La ceremonia contó con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe y la Lotería de Santa Fe . La entrega de distinciones se realizará el próximo miércoles 2 de diciembre en Salones del Puerto , escenario habitual de esta celebración que reconoce a los protagonistas más destacados del deporte provincial.

Entre las autoridades presentes estuvieron el presidente provisional del Senado y segunda autoridad de la provincia, Felipe Michlig; el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, Daniel Dilena; y el secretario de Deportes, Fernando Maletti. Junto a integrantes de la Agencia Santa Fe Deportes, brindaron detalles de la organización y de las características que tendrá esta nueva edición.

Se presentó la Noche de Gala del Deporte Santafesino gentileza

Deportistas destacados en la presentación

El lanzamiento también contó con la participación de reconocidas figuras del deporte santafesino y nacional. Uno de los presentes fue el atleta olímpico Germán Chiaraviglio, quien actualmente representa a los atletas de todo el continente americano.

También participaron las nadadoras de Unión Malena Santillán y Sofía Garcés. Santillán tuvo actuaciones destacadas en los Juegos Suramericanos Juveniles disputados en Panamá y en la competencia de mayores realizada en Santa Fe. Además, se encontraba próxima a viajar al Mundial de Pileta Corta en China.

Garcés, por su parte, formó parte del Mundial Juvenil de Aguas Abiertas que se desarrolló en la laguna del parque Manuel Belgrano. Ambas estuvieron acompañadas por Adrián Tur, jefe de entrenadores de natación del club Unión.

Colón y Unión, presentes en el lanzamiento

La presentación también tuvo una importante representación de las principales instituciones deportivas de la ciudad. Por Colón, estuvo su presidente, José Alonso, acompañado por los futbolistas Alan Bonancea y Julián Marcioni, además del secretario técnico de la institución, Diego Colotto.

En representación de Unión asistió Marcelo Piazza, junto a dirigentes de la agrupación Encuentro Rojiblanco, encabezados por Pipo Desvaux y Cristian Hoffmann.

Por el municipio santafesino participaron el director de Deportes, Carlos Marzo, y los concejales Violeta Quiróz y Jorge Fernández. También estuvo Diego Sales, en representación de la Academia de Ciencias del Deporte de IPEI.

El respaldo de las asociaciones y federaciones deportivas

Otro de los puntos destacados de la convocatoria fue la presencia de dirigentes de las asociaciones y federaciones que integran el COPRODE.

Participaron Fabián Bochatay, por Voleibol; Andrés Dentesano, por Básquetbol; Alberto Gálvez, por Pesca; Eliseo Taboada, por Patín; Roberto Maciel, por Atletismo; y Gastón Albornoz, por Handball.

Además, acompañaron el lanzamiento el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo; el presidente de Atlético Tostado, Ramsés Medina; y el titular de Villa Dora, Adrián Ramseyer.

De esta manera, la presentación de la Fiesta Provincial del Deporte 2026 reunió a representantes de distintos sectores del ámbito deportivo y dejó formalmente iniciado el camino hacia la ceremonia del 2 de diciembre, cuando Santa Fe volverá a reconocer a sus principales protagonistas.