La investigación se inició a partir de una denuncia y estuvo a cargo de la fiscal del MPA Vivian Galeano. Tras una pesquisa, la Policía de Investigaciones (PDI) identificó al principal sospechoso y realizó un allanamiento en una vivienda de calle 25 de Mayo al 1100, donde secuestró una computadora y dos teléfonos celulares.

En las últimas horas del miércoles, en la localidad de Nelson , en el noreste del departamento La Capital, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un hombre investigado por su presunta vinculación con hechos de amenazas, coacción y delitos contra la integridad sexual cuyas víctimas serían tres menores de edad.

El procedimiento fue el resultado de una investigación que se inició a partir de una denuncia. Durante el operativo, los pesquisas allanaron una vivienda, aprehendieron al principal sospechoso y secuestraron distintos elementos que podrían aportar pruebas a la causa.

La investigación y el allanamiento en Nelson

La investigación comenzó con una denuncia por presuntos hechos de índole sexual que involucrarían a tres menores de edad. A partir de las primeras actuaciones, los investigadores lograron establecer la identidad y el domicilio del principal sospechoso.

Con esos datos, realizaron un procedimiento en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo al 1100, en Nelson, con autorización de la mujer que reside en el inmueble.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron el gabinete de una computadora (CPU) y dos teléfonos celulares, considerados elementos de interés para el avance de la investigación.

En el marco del operativo, también fue aprehendido el principal investigado, identificado por sus iniciales como A. D. M.

La intervención de la fiscalía

Tras el procedimiento, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que informó lo actuado a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Vivian Galeano, quien tiene a su cargo la investigación.

La funcionaria judicial dispuso que el hombre continuara privado de su libertad, que fuera examinado por profesionales de Medicina Legal y que se realizaran las actuaciones correspondientes para su identificación.

Además, ordenó su traslado a dependencias de la PDI en la ciudad de Santa Fe para continuar con el trámite judicial.

La calificación legal provisoria de los hechos investigados comprende los delitos de amenazas, coacción y delitos contra la integridad sexual de menores.