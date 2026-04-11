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Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal sufrió una sorpresiva caída 2-1 ante Bournemouth por la fecha 32 de la Premier League y se le presentó una buena chance a su escolta, Manchester City

11 de abril 2026 · 14:39hs
Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal sufrió una sorpresiva derrota 2-1 como local ante Bournemouth, por la trigésimo segunda fecha de la Premier League de Inglaterra y se le presentó una buena oportunidad a su escolta, que es Manchester City.

Los goles del Bournemouth, donde jugó el defensor argentino Marcos Senesi, los hicieron el delantero francés Eli Kroupi y el mediocampista inglés Alex Scott, mientras que para los Gunners había igualado provisoriamente el sueco Viktor Gyökeres.

La apertura del marcador llegó a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Kroupi definió al encontrarse con la pelota en el área chica después de un centro que se desvió en un defensor rival.

El Arsenal, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y llegó a la igualdad a los 35 minutos, cuando Gyökeres cambió un penal por gol con una potente ejecución cruzada.

Finalmente, el Bournemouth consiguió el tanto del triunfo a la media hora del complemento, después de que Scott definiera con mucha precisión tras quedar mano a mano gracias a una buena jugada colectiva.

Pese a esta derrota, el Arsenal se mantiene como líder en la Premier League, aunque le saca nueve puntos al Manchester City que tiene dos partidos menos y podría ponerse a solo tres unidades en caso de ganarlos.

Los Gunners, que además están en cuartos de final de la Champions League, quieren cortar con la sequía de 22 años sin títulos en la liga inglesa, por lo que no pueden seguir dejando puntos como estos en el camino.

El Bournemouth, por su parte, llegó a los 45 puntos y se ilusiona con acercarse a los puestos de clasificación para las competiciones europeas de la próxima temporada.

Más de la Premier League

En otro de los partidos de este sábado, el Brentford y el Everton igualaron 2-2 y ambos se mantienen séptimos y octavos respectivamente, con 47 puntos cada uno. Además, el Brighton le ganó 2-0 como visitante al Burnley.

Arsenal Bournemouth Premier League
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