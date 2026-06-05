Corvalán, entre una segunda oportunidad en Unión y un futuro todavía incierto

Claudio Corvalán revirtió un escenario que parecía definitivo y volvió a jugar con Leonardo Madelón. Le quedan seis meses más de contrato: ¿seguirá en Unión?

Pocos futbolistas atravesaron un semestre tan cambiante en Unión como el zurdo Claudio Corvalán . Lo que comenzó con un panorama que parecía marcar el final de su ciclo terminó transformándose en una inesperada recuperación dentro de la estructura del plantel.

A fines del año pasado, al defensor se le comunicó que no formaría parte de los planes. Incluso tuvo la posibilidad concreta de continuar su carrera en Quilmes, pero la salida nunca llegó a concretarse. Las diferencias económicas en torno a la rescisión del contrato frenaron la operación y, cuando las partes lograron acercarse, la oportunidad ya se había diluido.

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A partir de allí comenzó una etapa compleja. Mugre entrenó apartado y todo indicaba que su participación sería nula. Sin embargo, Leonardo Madelón cambió el escenario y decidió reincorporarlo a la dinámica del grupo. Primero aparecieron las convocatorias y luego algunos minutos en cancha. Uno de los ejemplos más claros fue su ingreso ante Independiente Rivadavia, cuando fue elegido para colaborar en el cierre de un partido importante. Más allá de lo futbolístico, el cuerpo técnico siempre valoró su liderazgo, experiencia y peso dentro del vestuario. Esos aspectos le permitieron recuperar terreno cuando parecía haber quedado definitivamente al margen.

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¿Qué pasará con Corvalán en Unión?

Ahora la historia vuelve a abrir interrogantes. Corvalán tiene contrato hasta diciembre y su situación está directamente relacionada con lo que ocurra con Madelón o no. También hay otro factor que será determinante: el mercado. El defensor quiere jugar y sabe que los minutos fueron escasos durante la primera parte del año. Si aparece una propuesta interesante, todas las partes podrían analizarla. La rescisión sería a un menor costo ahora.

Corvalán Claudio Corvalán estuvo haciendo algunos trabajos junto a otros jugadores de Unión en vacaciones

Por eso, mientras Unión define cuestiones centrales para el segundo semestre, el futuro de Corvalán aparece como uno de los temas a resolver. Después de pasar de descartado a alternativa confiable, el capitán vuelve a encontrarse frente a una decisión que puede marcar el tramo final de su carrera.