Maizon Rodríguez despertó el interés de un grande y Unión se mantiene atento

En Unión las principales noticias del receso giran alrededor de la continuidad de Leonardo Madelón y la situación de Thiago Cardozo. Sin embargo, en las últimas horas otro nombre comenzó a ganar espacio y tiene que ver con uno de los futbolistas que más proyección mostró en el último tiempo: Maizon Rodríguez .

Desde Avellaneda trascendió que el zaguero uruguayo aparece entre las opciones que maneja Independiente para reforzar su defensa en caso de que sea vendido Kevin Lomónaco, que no tiene buenas migas con el DT Gustavo Quinteros.

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Unión recibe cada vez más sondeos por Maizon Rodríguez

En ese escenario, el nombre de Rodríguez surgió como una de las alternativas que siguen de cerca. Por el momento no hubo ofertas ni consultas a Unión, aunque el interés vuelve a colocar al defensor en el centro de la escena. No es la primera vez que despierta atención desde el exterior. Semanas atrás, la dirigencia desestimó una propuesta de Botafogo al considerarla insuficiente. La decisión tuvo una explicación económica concreta: Unión todavía debe completar el pago de la compra de parte de su ficha y el ingreso neto que hubiese quedado por la transferencia era considerado corto.

Maizon Rodríguez Independiente tendría en carpeta a Maizon Rodríguez de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Por eso, en Santa Fe mantienen una postura firme respecto a una eventual negociación. Rodríguez es visto como un activo importante tanto desde lo deportivo como desde lo patrimonial, y cualquier avance deberá ajustarse a las pretensiones del club. Hay rumores que su representación pretende ya un cambio de aire, pero la realidad es que recién está afianzado.

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Mientras tanto, Independiente sigue atento. Necesita generar recursos mediante una venta y, paralelamente, ya comenzó a evaluar posibles reemplazantes. En esa lista figura Maizon Rodríguez, aunque por ahora la historia apenas transita sus primeros capítulos. ¿Cuánto quiere Unión para largarlo?