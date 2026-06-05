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Zverev despachó a Mensik y jugará la final de Roland Garros ante Cobolli

El alemán Alexander Zverev jugará la final de Roland Garros con el italiano Flavio Cobolli, que avanzó sin jugar debido a la baja de Matteo Arnaldi por un virus

5 de junio 2026 · 14:52hs
Zverev despachó a Mensik y jugará la final de Roland Garros ante Cobolli

El alemán Alexander Zverev (2°) le ganó en cuatro sets al checo Jakub Mensik (26°) y se metió en la gran final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. El teutón, que va en busca de su primer Major, se impuso 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 luego de tres horas y un minuto de juego.

El primer set fue muy parejo, con ambos jugadores manteniendo sus respectivos turnos de servicio. Incluso Mensik pudo haber sido el primero en tomar ventaja, ya que tuvo tres chances de quiebre para ponerse 5-3.

Sin embargo, el alemán demostró mucha actitud para recuperarse y además pudo quebrar el servicio de su oponente, para luego cerrar el set con su saque.

Visiblemente afectado por las oportunidades que desperdició y por un dolor de cuello que le impedía explotar al máximo su saque, Mensik mostró una pobre versión en el segundo set y Zverev no tuvo problemas para imponerse por 6-2.

En la tercera manga Mensik levantó bastante y pudo conseguir un sólido 6-3 para descontar, pero en el cuarto parcial Zverev quebró de entrada y le alcanzó con mantener sus siguientes turnos de servicio para quedarse con la victoria y el boleto a la final.

De esta manera, Zverev se mantiene firme en búsqueda de su primer título de Grand Slam en la que se presenta como su gran oportunidad gracias a la baja del español Carlo Alcaraz y a la temprana eliminación del italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner.

La de este domingo será la cuarta final en un Grand Slam para Zverev, luego de sus derrotas en los partidos decisivos del US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025.

Arnaldi se bajó de la semifinal de Roland Garros por un virus

Matteo Arnaldi no podrá disputar la semifinal de Roland Garros debido a un virus y Flavio Cobolli avanzó directamente a la final. El italiano explicó que tomó la decisión tras pasar una noche complicada: "La última noche no he podido dormir y he vomitado varias veces. Claro que no quería retirarme de una semifinal de Grand Slam. Pero me siento débil y no he podido ni comer, ni beber ni moverme".

Cobolli contó cómo recibió la noticia: "Vino Matteo a decírmelo hace una hora y casi me pongo a llorar porque él es una inspiración para nosotros por lo buena persona que es".

Gracias a este resultado, el tenista italiano se aseguró ingresar por primera vez al top 10 del ranking mundial el próximo lunes.

La final masculina de Roland Garros enfrentará este domingo a Cobolli y Zverev. Además, la organización del torneo deberá reembolsar el valor de las 15.000 entradas vendidas para la segunda semifinal, que quedó suspendida tras la baja de Arnaldi.

Roland Garros Alexander Zverev Flavio Cobolli
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