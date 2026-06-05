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Horacio Zeballos y Marcel Granollers, finalistas de Roland Garros

Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers irán por el bicampeonato en el dobles masculino de Roland Garros. Hora y cuánto dinero habrá en juego

5 de junio 2026 · 17:31hs
Horacio Zeballos y Marcel Granollers, finalistas de Roland Garros

Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers irán por el bicampeonato en el dobles masculino de Roland Garros después de vencer en semifinales a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

El marplatense y el catalán se impusieron por 7-6 (4) y 6-4 en poco menos de dos horas para avanzar a su quinta final de Grand Slam en la que este sábado desde las 6 hora argentina (TV por ESPN y Disney Plus) buscarán su tercera corona, segunda consecutiva en París.

Los rivales de Zeballos y Granollers en el encuentro cumbre serán los preclasificados número 2 Henry Patten de Gran Bretaña y Harri Heliovaara de Finlandia, quienes el jueves superaron en semis a los locales Quentin Halys y Pierre Hughes Herbert por 6-3 y 6-4.

Zeballos y Granollers, máximos preclasificados del certamen, ganaron juntos en Roland Garros y el US Open de 2025 y perdieron las finales de Wimbledon 2021 y 2023 y el US Open 2019.

Cuánto habrá en juego para Zeballos y Granollers en la final de dobles de Roland Garros

Solo por haber alcanzado la final de dobles masculino de Roland Garros Horacio Zeballos y Marcel Granollers se aseguraron un premio de 300.000 euros para compartir entre ambos. La pareja que gane la final duplicará ese premio y recibirá un cheque por 600.000 euros.

Roland Garros Horacio Zeballos Marcel Granollers
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