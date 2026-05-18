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Las cuatro finales a las que puede acceder el campeón del Torneo Apertura 2026

River y Belgrano se disputarán el título del Torneo Apertura el próximo domingo en el Mario Alberto Kempes.

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 07:45hs
Las cuatro finales a las que puede acceder el campeón del Torneo Apertura 2026

River o Belgrano, el club que se imponga en la próxima final del Torneo Apertura 2026, podría llegar a disputar otras cuatro finales, debido a las modificaciones efectuadas en la estructura del fútbol argentino.

Quien consiga el título tiene garantizada la disputa de la final del Trofeo de Campeones, siendo agregada, en caso de también alzarse con este título, la participación en la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, con la Recopa de Campeones como otra posible estrella extra.

La final del Torneo Apertura 2026 está pactada para disputarse el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, el cual fue designado antes de la disputa de los primeros partidos eliminatorios del torneo del primer semestre.

La reestructuración del fútbol argentino ocurrida a fines del año pasado, con la polémica invención del “Trofeo de Liga” que le fue asignado a Rosario Central sin realizar una votación en AFA ni un aviso con antelación, generó grandes cambios en el actual sistema de supercopas, recopas y trofeos.

A una semana del final del primer semestre del fútbol argentino, el próximo domingo se conocerá al nuevo campeón del Torneo Apertura 2026, que saldrá del ganador en el partido decisivo entre River, que eliminó a San Lorenzo, Gimnasia y Rosario Central, y Belgrano, que dejó en el camino a Talleres, Unión y Argentinos Juniors.

Los títulos por los que podría ir el campeón del Torneo Apertura

Quien se imponga entre ambos tendrá acceso al Trofeo de Campeones, un partido decisivo en el que se medirá al campeón del Clausura 2026 para definir al mejor equipo de los torneos locales de la temporada.

Ser ganador del Trofeo de Campeones abre el camino para jugar otras dos finales: las supercopas. Por un lado, la Supercopa Argentina enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones con el vencedor de la Copa Argentina, mientras que en la Supercopa Internacional el rival será el campeón del Trofeo de Liga, es decir, al equipo que consiga más puntos en la tabla anual.

El camino de las finales no termina ahí, ya que imponerse en al menos una de las dos supercopas habilita la participación en la nueva Recopa de Campeones: un triangular que enfrentará a los campeones de ambas supercopas y en campeón del Trofeo de Liga.

En primera instancia, todos estos partidos decisivos se disputarían en estadio neutral, a partido único y con público de ambas parcialidades, aunque el fútbol argentino se ha acostumbrado en las últimas temporadas a, lamentablemente, modificar los reglamentos a gusto de los mandatarios, sin previo aviso y, muchas veces, sin lógica. Por tanto, el tramado de las finales mencionado queda atado a la posibilidad de sufrir mutaciones.

campeón Apertura River Belgrano
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