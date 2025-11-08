Así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

El argentino Franco Colapinto estaba en el puesto 14, cuando se despistó en la séptima vuelta y quedó fuera de la Sprint de Brasil. Video

El Gran Premio de Brasil dejó un sabor amargo este sábado para el argentino Franco Colapinto (Alpine), que debió abandonar la carrera Sprint luego de protagonizar un fuerte accidente en la salida del icónico sector conocido como la “S de Senna” del circuito de Interlagos.

• LEER MÁS: Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

El piloto argentino había comenzado de buena manera la competencia: largó desde la 16ª posición y logró avanzar hasta el 14° lugar, mostrando ritmo y confianza en las primeras vueltas. Sin embargo, cuando transcurría la séptima vuelta, perdió el control del monoplaza y terminó impactando contra las defensas, lo que lo dejó fuera de carrera de inmediato.

Afortunadamente, Colapinto salió ileso del incidente, aunque su participación en la Sprint terminó antes de tiempo. Pese a la desilusión, el joven de Pilar volvió a dejar una imagen positiva por su buen arranque y la agresividad con la que encaró la prueba.

Así fue el accidente de Colapinto en la Sprint de Brasil

Embed #F1xFoxSports | BANDERA ROJA EN LA SPRINT DEL #BrasilGP. Colapinto, Piastri y Hulkenberg chocaron en la misma curva. Seguí toda la actividad de Fórmula 1® junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen pic.twitter.com/ITary7RCU5 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 8, 2025