Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

El argentino Franco Colapinto chocó con en la salida de la S de Senna en el comienzo de la séptima vuelta y abandonó la carrera sprint del GP de Brasil

8 de noviembre 2025 · 12:08hs
El piloto británico Lando Norris (McLaren) consiguió un triunfo valiosísimo en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil, que le permitió estirar la ventaja en el campeonato, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) chocó y debió abandonar.

Norris, quien había largado desde la pole position, tuvo una muy sólida actuación y dominó de principio a fin, pese a que en los últimos minutos fue presionado de manera intensa por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien finalizó segundo. El podio lo completó el británico George Russell (Mercedes).

Este triunfo fue clave para Norris, ya que le sacó nueve puntos de ventaja a su compañero de equipo en McLaren y escolta, el australiano Oscar Piastri, mientras que también estiró la distancia a 39 unidades con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el francés Pierre Gasly, que es el compañero de equipo de Colapinto en Alpine.

Mala fortuna para Colapinto en la Sprint de Brasil

Colapinto, por su parte, sigue sufriendo cada vez que corre en el circuito de Interlagos, donde había protagonizado dos fuertes choques durante la clasificación y la carrera en el 2024. Este año no fue la excepción, ya que también debió abandonar en la séptima vuelta de esta carrera sprint tras despistarse en la séptima vuelta, a la salida de la “S de Senna”.

El argentino venía realizando una buena carrera, donde marchaba 14° tras ganar dos posiciones en la largada. La actividad en el GP de Brasil continuará a las 15, con la clasificación para la carrera principal.

