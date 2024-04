Así quedó el cuadro completo del Masters 1000 de Madrid

Las dos partes del cuadro en el Masters 1000 de Madrid

En ese contexto, la parte alta del cuadro quedó conformada de la siguiente manera, hablando de los mejor sembrados: Jannik Sinner (vs. Lorenzo Sonego o Qualy), Jordan Thompson (vs. Pavel Kotov o Qualy), Nicolás Jarry (vs. Alejandro Tabilo o Flavio Cobolli), Karen Khachanov (vs. Daniel Galán o Qualy), Grigor Dimitrov (vs. Jakub Mensik o Yannick Hanfmann), Adrian Mannarino (vs. Félix Auger-Aliassime o Yoshihito Nishioka), Cameron Norrie (vs. Joao Fonseca o Alex Michelsen), Casper Ruud (vs. Miomir Kecmanovic o Zhizhen Zhang), Daniil Medvedev (vs. Matteo Arnaldi o Christopher O'Connell), Sebastián Korda (vs. Max Purcell o Marcos Giron), Alexander Bublik (vs. Roberto Carballes Baena o Dominik Koepfer), Ben Shelton (vs. Tomas Machac o Emil Ruusuvuori), Alex de Miñaur (vs. Darwin Blanch o Rafael Nadal), Frances Tiafoe (vs. Pedro Cachin o Sebastian Ofner), Jiri Lehecka (vs. Qualy) y Stefanos Tsitsipas (vs. Dusan Lajovic o Qualy).

En cuanto a la parte baja del cuadro, el azar dictaminó que los jugadores queden emparejados así: Hubert Hurkacz (vs. Jack Draper o Qualy), Arthur Fils (vs. Martin Landaluce o Daniel Altmaier), Sebastián Báez (vs. Zizou Bergs o Luca Van Assche), Taylor Fritz (vs. Luciano Darderi o Gael Monfils), Tommy Paul (vs. Qualy), Francisco Cerúndolo (vs. Aslan Karatsev o Fabian Marozsan), Tomás Etcheverry (vs. Facundo Díaz Acosta o Denis Shapovalov), Alexander Zverev (vs. Borna Coric o Qualy), Andrey Rublev (vs. Daniel Evans o Qualy), Alejandro Davidovich Fokina (vs. Juncheng Shang o Qualy), Tallon Griekspoor (vs. Aleksandar Vukic o Taro Daniel), Holger Rune (vs. Mariano Navone o Alexei Popyrin), Ugo Humbert (vs. Chris Eubanks o Botic Van de Zandschulp), Jan-Lennard Struff (vs. Jaume Munar o Nuno Borges), Lorenzo Musetti (vs. Roman Saifullin o Thiago Seyboth Wild) y Carlos Alcaraz (vs. Arthur Rinderknech o Alexander Shevchenko).

Fuente: ESPN