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Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con Argentina en el segundo lugar

La delegación albiceleste finalizó la competencia como escolta de Brasil, con un total de 293 preseas; así superó ampliamente las 197 que había conseguido en Santiago 2022

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2026 · 21:20hs
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Argentina finalizó en el segundo lugar del medallero de los Juegos Suramericanos.

Argentina finalizó en el segundo lugar del medallero de los Juegos Suramericanos.

Finalizados los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Brasil terminó en lo más alto del medallero al conseguir 312 medallas, apenas 19 más que la Argentina, que finalizó en el segundo puesto, pero con 41 doradas más que la delegación local. Colombia quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 192 preseas (69 de oro, 61 de plata y 62 de bronce).

Argentina finalizó en el segundo lugar

La delegación albiceleste, por su parte, sumó 81 doradas, 87 plateadas y 125 de bronce, y superó casi por 100 la cantidad que había obtenido en Asunción 2022 (197 en total). Argentina fue una de las 15 naciones participantes de esta edición del evento multidisciplinario y contó con la presencia de 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compitieron en 59 disciplinas deportivas.

La única prueba en la que el país no estuvo presente fue en fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 estaba disputando el Mundial.

Así quedó el medallero general de los Juegos Suramericanos

  • Brasil - 308 (120-106-82)
  • Argentina - 291 (80-86-125)
  • Colombia - 192 (69-61-62)
  • Chile - 174 (49-57-68)
  • Venezuela - 146 (48-43-55)
  • Perú - 98 (28-31-39)
  • Ecuador - 82 (16-27-39)
  • Uruguay - 53 (16-14-23)
  • Paraguay - 37 (9-9-19)
  • Panamá - 16 (5-3-8)
  • Bolivia - 15 (3-4-8)
  • Curaçao - 2 (1-0-1)
  • Aruba - 4 (0-3-1)
  • Guyana - 4 (0-0-4)

Todas las medallas de oro de la Argentina en los Juegos Suramericanos 2026

Pascual María Di Tella — Esgrima, sable individual masculino.

Macarena Ceballos — Natación, 100 metros pecho.

Cecilia Dielecke — Natación, 50 metros espalda.

Joel Contreras — Ciclismo MTB, cross-country olímpico.

Julieta Lucas — Gimnasia artística, all around.

Equipo femenino — Gimnasia artística, por equipos.

Cecilia Dielecke — Natación, 100 metros espalda.

Clara Isabel Di Tella — Esgrima, espada individual.

Macarena Ceballos — Natación, 200 metros pecho.

Augusto Servello — Esgrima, florete individual.

Dielecke, Chain, Ceballos y Berrino — Natación, 4x100 metros combinado.

Daniela Arias — Esports, EA Sports FC.

Mateo Kalejman — Ciclismo de ruta, contrarreloj individual.

Juliette Duhaime — SUP, sprint.

Santino Basaldella — SUP, sprint.

Juan Segundo Rodríguez — Patinaje artístico, libre.

Fernanda Russo y Julián Gutiérrez — Tiro, rifle de aire 10 metros mixto.

Benjamín Gader — Patinaje de velocidad, 5.000 metros.

Emilia Acosta — Gimnasia artística, salto.

Julieta Lucas — Gimnasia artística, paralelas.

Malena Santillán — Natación, 200 metros espalda.

Macarena Ceballos — Natación, 50 metros pecho.

Santino Basaldella — SUP, técnico.

Catalina Serio — Pentatlón moderno, individual.

Juliette Duhaime — SUP, técnico.

Mara Kucharski — Tiro, skeet.

Pascual Di Tella, Tomás Alitisz, Santino Pérez y Juan Bacha — Esgrima, sable por equipos masculino.

Julieta Lucas — Gimnasia artística, suelo.

Villanueva, Chávez, Quirno, Brito, Pensa y Riveiro — Esports, Valorant.

Rodrigo Enríquez y Santino Menín — Remo, doble peso ligero masculino.

Fernanda Russo — Tiro, rifle de aire 10 metros.

Julieta Benedetti — Ciclismo de ruta.

Julián Gutiérrez — Tiro, rifle de aire 10 metros.

Candela Espinosa, Catalina Borrelli, María Perroni y María Pérez — Esgrima, sable femenino por equipos.

Alexis Plakoudakis — Bolos, individual masculino.

Agustín Destribats — Lucha, 65 kg masculino.

Pablo Surace y Abel Benedetto — Judo, Katame No Kata.

Alexis Eberhardt — Tiro, 50 metros rifle tres posiciones.

Eugenia de Armas — Wakeboard, femenino.

Ulf Ditsch — Wakeboard, masculino.

Tobías Giorgis — Esquí náutico, salto masculino.

Lucía Falasca — Vela, ILCA 6 femenino.

Arsen Julfalakyan — Lucha grecorromana, hasta 77 kg.

Selección Argentina femenina de handball — Handball femenino.

Selección Argentina femenina de rugby — Rugby Seven.

Selección Argentina masculina de rugby — Rugby Seven.

Los Leones — Hockey sobre césped masculino.

Las Leonas — Hockey sobre césped femenino.

Micaela Levaggi — Atletismo, 1.500 metros femenino.

Marcos Méndez y Rubén Ramos — Ciclismo de pista, Madison masculino.

Alejo Suter — Escalada deportiva, boulder masculino.

José Luis Acuña — Taekwondo, hasta 68 kg masculino.

Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo — Tenis de mesa, dobles masculino.

Horacio Cifuentes — Tenis de mesa, individual masculino.

Micaela Levaggi — Atletismo, 5.000 metros femenino.

Manuel Tripano — Canotaje, C1 slalom paralelo masculino.

María José Vargas — Ráquetbol, individual femenino.

Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto — Canotaje, K4 500 metros femenino.

Agustín Vernice, Vicente Vergauven, Gonzalo Carreras y Rubén Voisard Rézola — Canotaje, K4 500 metros masculino.

Aramís Sánchez y Santiago Piedras — Canotaje, C2 500 metros masculino.

María José Vargas y Valeria Centellas — Ráquetbol, dobles femenino.

Natalia Méndez y Diego García — Ráquetbol, dobles mixto.

Lis García y Cynthia Pinto — Pelota vasca, paleta goma trinquete femenino.

Agustín Pinti, María Florencia Lamboglia, Elián Larregina y Megan Powell — Atletismo, 4x400 metros mixto.

Facundo Andreasen y Alfredo Villegas — Pelota vasca, paleta goma trinquete masculino.

Brenda Rojas — Canotaje, K1 500 metros femenino.

Agustín Vernice — Canotaje, K1 1000 metros masculino.

Brenda Rojas y Agustín Vernice — Canotaje, K2 500 metros mixto.

Sabrina Zuccoli y Joaquín Gallardo — Canotaje, C2 500 metros mixto.

Isabella Assmann — Surf, bodyboard femenino.

Brenda Rojas y Magdalena Garro — Canotaje, K2 500 metros femenino.

Agustín Vernice y Gonzalo Carreras — Canotaje, K2 500 metros masculino.

Aramís Sánchez — Canotaje, C1 500 metros masculino.

Brenda Rojas — Canotaje, K1 200 metros femenino.

Belén Casetta — Atletismo, 3000 metros con obstáculos femenino.

Kevin Molina — Karate, kumite masculino.

Victoria Vílchez y María Belén Mosca — Pádel, dobles femenino.

Joaquín Muñoz Larreta — Surf, shortboard masculino.

María Vargas, Natalia Méndez y Valeria Centellas - Racquetball, equipos femenino

Lautaro Midon - Tenis, singles masculino

Los Gladiadores - Handball masculino

Juegos Sudamericanos Argentina Brasil
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