Oro para Belén Casetta y récords para Argentina en el CARD de Santa Fe

El atletismo argentino tuvo un destacado cierre en Santa Fe, ya que la marplatense Belén Casetta se consagró campeona en los 3000 metros con obstáculos.

El atletismo tuvo una destacada jornada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe, donde Belén Casetta se consagró campeona en los 3000 metros con obstáculos y estableció un nuevo récord de los Juegos Suramericanos. Además, Argentina cosechó otras cuatro medallas: dos de plata y dos de bronce.

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Belén Casetta se reafirmó en el primer puesto de los 3.000 metros con obstáculos al ganar con un tiempo de 9:35.44, nuevo récord de los Juegos, superando el registro anterior de 10:05.02, vigente desde 2014. La brasileña Tatiane Raquel da Silva fue segunda con 9:44.10. Micaela Levaggi consiguió otra medalla con 9:49.63, luego de una caída en la última vuelta, sumando a sus títulos en 1.500 y 5.000 metros llanos.

Argentina consiguió medalla de plata en los 4x400 metros relevos masculino.

Medallas en relevos 4×400 metrosEl relevo masculino integrado por Bruno De Genaro, Juan Ciampitti, Agustín Pinti y Elián Larregina obtuvo la medalla de plata con 3:06.29, detrás de Venezuela que batió el récord de los Juegos con 3:03.38. Colombia se quedó con el bronce (3:09.87).

En damas, el cuarteto de Florencia Lamboglia, Noelia Martínez, Guillermina Cossio y Megan Powell logró el bronce y batió el récord nacional con 3:35.55, mejorando el anterior de 3:35.96 establecido en Cochabamba 2018. Colombia y Brasil ocuparon oro y plata respectivamente.

El CARD de Santa Fe brilló con una buena cosecha de medallas para la delegación nacional.

Medalla en lanzamiento de martillo y otros resultadosEn el salto triple masculino, Nazareno Melgarejo también subió al podio al conquistar la medalla de bronce con un registro de 15,45 metros. Los brasileños Elton Dos Santos, ganador con 16,84, y Felipe Izidoro, segundo con 16,00, se repartieron las otras dos medallas.

Un nuevo bronce fue el conseguido por Joaquín Gómez en la final de lanzamiento de martillo masculino. El atleta alcanzó los 73,46 metros para ubicarse tercero, detrás de los chilenos Humberto Mansilla, campeón con 75,27, y Gabriel Kehr, segundo con 75,05. El otro argentino participante, Tomás Olivera, finalizó sexto con 68,02.

La quinta medalla argentina de la jornada fue obtenida en los 4x400 metros relevos femenino. María Lamboglia, Noelia Martínez, Guillermina Cossio y Megan Powell completaron la prueba en 3:35.55 y se ubicaron terceras. Colombia se quedó con el oro, con 3:32.21, y Brasil obtuvo la medalla de plata, con 3:33.54.

En el heptatlón femenino, Mariam Buenanueva Saleme completó las tres pruebas previstas para la segunda jornada de competencia. Fue tercera en salto en largo, con 5,67 metros, para sumar 750 puntos; cuarta en lanzamiento de jabalina, con 35,35 metros, que le aportaron 578 puntos; y segunda en los 800 metros, con 779 puntos. De esta manera, tras las pruebas disputadas ayer, totalizó 5264 puntos y finalizó cuarta en la clasificación general.

También hubo actuaciones argentinas destacadas que quedaron al borde del podio. Belén Fritzsche, Guillermina Cossio, María Lamboglia y Milagros D’Amico ocuparon el cuarto puesto en los 4x100 metros relevos femenino, con 45.35. Betsabé Páez también terminó cuarta en la final de salto alto femenino, con 1,79 metros.

Por su parte, Tomás Vega finalizó cuarto en los 3000 metros con obstáculos masculino, mientras que Giuliana Baigorria se ubicó quinta en la final de lanzamiento de martillo femenino, con un registro de 57,45 metros.

Con cinco medallas —una de oro, una de plata y tres de bronce—, el atletismo argentino volvió a ser protagonista en una jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.