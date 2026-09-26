Uno Santa Fe | Unión | Madelón

Madelón piensa variantes para el partido ante Boca

Leonardo Madelón prueba alternativas en Unión antes del regreso del Clausura y Mauro Luna Diale surge como opción para reemplazar a Julián Palacios.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2026 · 12:26hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Madelón piensa variantes para el partido ante Boca

Prensa Unión

Leonardo Madelón continúa delineando la formación de Unión para la vuelta del Torneo Clausura y estudia realizar una modificación en la mitad de la cancha. Julián Palacios podría comenzar desde el banco ante la posibilidad de que Mauro Luna Diale ocupe su lugar. El entrenador analiza diferentes opciones luego del último amistoso y piensa en la exigente agenda que tendrá el Tatengue.

LEER MÁS: El destacado promedio que Unión buscará sostener ante Boca en la Bombonera

Luna Diale gana terreno en la consideración

El encuentro preparatorio ante Ben Hur de Rafaela, que finalizó sin goles, sirvió para que Madelón pudiera probar distintas combinaciones y sacar conclusiones sobre sus dirigidos. En ese contexto, Luna Diale aparece como una de las variantes que el técnico contempla para modificar el funcionamiento del equipo.

La intención del cuerpo técnico estaría relacionada con encontrar mayor movilidad en el sector central y sumar un futbolista capaz de colaborar en ambas facetas del juego. Por eso, el ingreso del exdelantero se presenta como una posibilidad concreta de cara al próximo compromiso oficial.

El vínculo de Palacios, otro aspecto a seguir

Además de la cuestión estrictamente futbolística, la situación de Palacios tiene un componente contractual. El mediocampista mantiene su vínculo con Unión hasta diciembre, por lo que su continuidad después de esa fecha todavía es un tema abierto.

El conjunto santafesino tendrá por delante una agenda exigente cuando se reanude la competencia: primero deberá visitar a Boca en La Bombonera y posteriormente recibirá a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. Mientras tanto, Madelón aprovecha los días de preparación para definir el once.

Madelón Unión Boca
Noticias relacionadas
Unión afrontará este martes un amistoso en el que Madelón pondrá en cancha una formación alternativa.

Primer amistoso de Unión en el que Madelón pondrá una formación alternativa

El plantel rojiblanco jugará dos amistosos esta semana.

La agenda de partidos amistosos que jugará Unión esta semana

madelon, tras la caida de union: nos equivocamos, hay que aprender a cuidar los resultados

Madelón, tras la caída de Unión: "Nos equivocamos, hay que aprender a cuidar los resultados"

union, con cambios en todas las lineas para recibir a independiente

Unión, con cambios en todas las líneas para recibir a Independiente

Lo último

Colón no logra romper el cero y empata ante All Boys en Floresta

Colón no logra romper el cero y empata ante All Boys en Floresta

Cambió de día y horario el partido entre Unión y Boca

Cambió de día y horario el partido entre Unión y Boca

Los números así lo indican: Unión es un equipo de segundos tiempos

Los números así lo indican: Unión es un equipo de segundos tiempos

Último Momento
Colón no logra romper el cero y empata ante All Boys en Floresta

Colón no logra romper el cero y empata ante All Boys en Floresta

Cambió de día y horario el partido entre Unión y Boca

Cambió de día y horario el partido entre Unión y Boca

Los números así lo indican: Unión es un equipo de segundos tiempos

Los números así lo indican: Unión es un equipo de segundos tiempos

Qué sanción recibió Colapinto tras su accidente en el GP de Azerbaiyán

Qué sanción recibió Colapinto tras su accidente en el GP de Azerbaiyán

Dura crítica de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el choque a Pierre Gasly

Dura crítica de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el choque a Pierre Gasly

Ovación
Madelón piensa variantes para el partido ante Boca

Madelón piensa variantes para el partido ante Boca

Franco Colpainto chocó con Gasly y tuvo que abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colpainto chocó con Gasly y tuvo que abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto y una fuerte autocrítica tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: Fue un error grande y grave

Franco Colapinto y una fuerte autocrítica tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: "Fue un error grande y grave"

Qué sanción recibió Colapinto tras su accidente en el GP de Azerbaiyán

Qué sanción recibió Colapinto tras su accidente en el GP de Azerbaiyán

Dura crítica de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el choque a Pierre Gasly

Dura crítica de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el choque a Pierre Gasly

Policiales
Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico