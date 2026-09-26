Madelón piensa variantes para el partido ante Boca

Leonardo Madelón prueba alternativas en Unión antes del regreso del Clausura y Mauro Luna Diale surge como opción para reemplazar a Julián Palacios.

Leonardo Madelón continúa delineando la formación de Unión para la vuelta del Torneo Clausura y estudia realizar una modificación en la mitad de la cancha. Julián Palacios podría comenzar desde el banco ante la posibilidad de que Mauro Luna Diale ocupe su lugar. El entrenador analiza diferentes opciones luego del último amistoso y piensa en la exigente agenda que tendrá el Tatengue.

Luna Diale gana terreno en la consideración

El encuentro preparatorio ante Ben Hur de Rafaela, que finalizó sin goles, sirvió para que Madelón pudiera probar distintas combinaciones y sacar conclusiones sobre sus dirigidos. En ese contexto, Luna Diale aparece como una de las variantes que el técnico contempla para modificar el funcionamiento del equipo.

La intención del cuerpo técnico estaría relacionada con encontrar mayor movilidad en el sector central y sumar un futbolista capaz de colaborar en ambas facetas del juego. Por eso, el ingreso del exdelantero se presenta como una posibilidad concreta de cara al próximo compromiso oficial.

El vínculo de Palacios, otro aspecto a seguir

Además de la cuestión estrictamente futbolística, la situación de Palacios tiene un componente contractual. El mediocampista mantiene su vínculo con Unión hasta diciembre, por lo que su continuidad después de esa fecha todavía es un tema abierto.

El conjunto santafesino tendrá por delante una agenda exigente cuando se reanude la competencia: primero deberá visitar a Boca en La Bombonera y posteriormente recibirá a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. Mientras tanto, Madelón aprovecha los días de preparación para definir el once.