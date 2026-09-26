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Franco Colapinto habló tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: "Fue un error grande y grave"

El piloto argentino de Alpine reconoció la falla y le pidió disculpas a su compañero tras el incidente que dejó fuera de carrera a ambos en el Gran Premio de Azerbaiyán

26 de septiembre 2026 · 11:20hs
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Franco Colapinto admitió su error y le pidió disculpas a Gasly.

Franco Colapinto admitió su error y le pidió disculpas a Gasly.

Franco Colapinto cometió un grave error en el Gran Premio de Azerbaiyán al protagonizar un accidente en el que involucró a su compañero Pierre Gasly y Lando Norris (McLaren). El argentino se fue de largo en la primera curva tras la relanzada en la vuelta 35 y ambos Alpine abandonaron en Bakú, algo que también se traduce en una importante pérdida de puntos para las tablas de la Fórmula 1.

El pedido de disculpas de Franco Colapinto

El joven de 23 años habló en rueda de prensa sobre su equivocación y, al igual que hizo por la radio, pidió disculpas por el accidente. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, comentó en diálogo con ESPN.

Respecto al desarrollo de la carrera en Bakú, donde estaba en posiciones de puntos, aseguró: “No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el por qué. Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”.

El incidente cortó una serie de 30 Grandes Premios consecutivos en los que el argentino había llegado a la meta. Además, era el único piloto que había completado los 14 eventos disputados hasta entonces en la temporada.

La acción se produjo en la vuelta 35, durante el reinicio de la competición por el auto de seguridad que provocó Alex Albon con su Williams. Al llegar a la primera curva del circuito urbano de Bakú, Colapinto bloqueó antes de frenar, llegó pasado y golpeó de lleno al monoplaza de Gasly. El impacto también alcanzó a Lando Norris, de McLaren.

Colapinto Gasly Bakú
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