Dura crítica de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el choque a Pierre Gasly

El líder de la escudería Alpine afirmó que “fue una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia”

Flavio Briatore, jefe de Alpine, no anduvo con rodeos a la hora de hablar sobre el choque de Franco Colapinto que sacó de carrera a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris. Luego de que el corredor británico de McLaren haya pedido que el argentino sea sancionado con una “race ban”, el líder de la escudería en Enstone fue muy crítico públicamente por el doble abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán.

En la gacetilla de prensa que difunde el equipo, el directivo italiano afirmó: “Obviamente, estoy sumamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando íbamos bien con ambos autos en posiciones de puntos”.

“Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, quien hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana, y también pido disculpas a Lando (Norris) y a McLaren por arruinarles la carrera”, expresó.

Briatore puso la lupa sobre el argentino y dejó un análisis resonante: “Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde considerando el contexto de la carrera y la reanudación tras el auto de seguridad. Fue una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia. Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre ello y considerar qué medidas se deben tomar, para que podamos aprender de esto y evitar una situación así en el futuro”.