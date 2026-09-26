Rubén Rossi y una confesión sobre Colón: "La ilusión de volver siempre estuvo presente"

Rubén Rossi presentó Neuro Potrero y repasó su infancia en Barranquitas, la enseñanza del juego libre, su vínculo con Menotti y su deseo hoy de volver a Colón.

Rubén Rossi presentó Neuro Potrero, un libro donde vincula sus experiencias en el barrio Barranquitas con conceptos de neurociencia y aprendizaje infantil. El exjugador de Colón explicó cómo aquel fútbol sin maestros, basado en la libertad y el error, funcionaba como una escuela natural. Además, recordó a César Luis Menotti y habló de su vínculo permanente con el Sabalero santafesino.

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El potrero como una escuela sin maestros

Rossi explicó que su nuevo libro busca relacionar aquel potrero de su infancia con los conocimientos actuales de la neurociencia. Según contó, en la canchita del puente, en Barranquitas, los chicos aprendían sin órdenes ni directivas y tenían libertad para equivocarse, inventar jugadas y tomar decisiones.

“Había una terrible relación entre ese entorno caótico en el que yo jugaba, donde no había maestros, donde nadie daba órdenes, donde aprendíamos en libertad”, señaló Rossi al explicar el origen de Neuro Potrero.

Para el exfutbolista, no se trata de idealizar el pasado ni de intentar recrear exactamente aquel contexto, sino de recuperar algunas de sus condiciones dentro de los clubes y las escuelas de fútbol actuales.

En ese sentido, destacó la importancia de que los chicos puedan jugar, equivocarse y desarrollar su creatividad sin estar permanentemente condicionados por indicaciones. “El error era parte de ese aprendizaje y podíamos tirar caños, rabonas, pegarle a la pelota a tres dedos, tratar de inventar”, sostuvo.

Menotti, Colón y el deseo de volver

Durante la entrevista también apareció la figura de César Luis Menotti, quien había definido a Rossi como uno de los grandes formadores que tuvo el fútbol argentino. Al escuchar sus palabras, el exjugador de Colón recordó con emoción la relación que mantuvo con el entrenador campeón del mundo.

Rossi contó que considera a Menotti como una de las dos figuras paternas que tuvo en su vida y resaltó especialmente sus enseñanzas futbolísticas. Entre ellas, recordó una frase que el entrenador repetía: “El fútbol tiene tres preceptos nada más: espacio, tiempo y engaño”.

También habló de su vínculo con Colón y dejó abierta la posibilidad de regresar algún día a la institución. Aclaró que nunca se autocandidatearía ni movería piezas para conseguirlo, pero reconoció que volver al club donde se inició futbolísticamente continúa siendo un deseo.

“¿Cómo no me va a gustar volver a lo que en su momento fue mi casa, donde también trabajó mi padre?”, expresó Rossi, quien además remarcó que su ilusión de regresar al Sabalero “estuvo, está y estará siempre presente”.