Tras el éxito de los Juegos Suramericanos en Santa Fe, Provincia exige cánones de uso para mantener los nuevos estadios

El secretario de Deportes de Santa Fe, Fernando Maletti, destacó que 212.000 estudiantes recorrieron las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Confirmó un esquema de concesión con cánones de uso para el mantenimiento de los predios y ratificó la meta de proyectar la infraestructura actual hacia los Juegos Panamericanos 2029 .

El paso de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejó un balance sumamente positivo en términos de concurrencia y un renovado interés por disciplinas poco tradicionales en la provincia. El secretario de Deportes de Santa Fe, Fernando Maletti , confirmó que la logística provincial permitió la visita de 212.000 estudiantes provenientes de 365 localidades, transformando la competencia en un catalizador para la práctica deportiva juvenil.

Frente a esta demanda, la gestión provincial trabaja junto con federaciones y clubes locales para absorber el flujo de nuevos deportistas y garantizar la continuidad en el uso de las instalaciones. Con el objetivo de proteger el patrimonio público contra hechos de vandalismo, se dispuso un operativo permanente de custodia combinada entre seguridad pública y privada en los distintos recintos.

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Un ejemplo del salto cualitativo es el del tirador olímpico y medallista de plata Federico Hill, quien anteriormente debía radicarse dos meses en el exterior para sus preparaciones de alto rendimiento. Con la inauguración del nuevo centro deportivo en Recreo, el atleta podrá realizar sus entrenamientos con estándares internacionales dentro del territorio provincial.

"Queremos terminar con eso de que el Estado se tiene que hacer cargo de todo y porque es del Estado lo usamos todo y lo uso como yo quiero total lo paga el Estado", sostuvo Fernando Maletti, secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe.

Concesiones, sustentabilidad financiera y proyección Panamericana 2029

En relación con el modelo de administración que se aplicará sobre los complejos construidos y remodelados, la Secretaría de Deportes detalló las pautas operativas para la etapa post-evento:

Sostenibilidad financiera: se diagraman esquemas de concesión y el cobro de cánones de mantenimiento a las entidades que utilicen los predios. La meta es evitar que el costo de mantenimiento recaiga exclusivamente sobre los fondos públicos.

Uso activo de los recintos: la agenda posterior no se detendrá. Instalaciones de envergadura, como el Estadio El Invencible, ya tienen agendados cinco eventos de escala para el mes de octubre.

Estrategia a 10 años y Panamericanos 2029: la inversión realizada en Rosario, Santa Fe y Rafaela se enmarca en un plan deportivo integral a largo plazo. La provincia busca consolidar esta infraestructura para postularse como sede de los Juegos Panamericanos 2029 sin necesidad de ejecutar nuevas grandes obras civiles.

Mantenimiento de la infraestructura deportiva y control

Maletti explicó que "se está terminando de diagramar la forma que se va a concesionar el uso", garantizando la supervisión estatal y la apertura ordenada a instituciones locales.

En cuanto a la sustentabilidad financiera, la Secretaría de Deportes hizo hincapié en la necesidad de establecer cobros o cánones de mantenimiento cuando las entidades utilicen los predios. El funcionario sostuvo que es fundamental generar conciencia sobre el cuidado de los recursos públicos y evitar que los costos operativos recaigan de forma exclusiva en las arcas del Estado.

Red federal para impulsar el alto rendimiento

En el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, representantes de 23 provincias firmaron en Rosario un convenio de adhesión al CReAR Federal, una iniciativa que toma la experiencia desarrollada por la Municipalidad de Rosario y la proyecta a todo el país como herramienta para el desarrollo deportivo.

Del encuentro participaron autoridades del Comité Olímpico Argentino (COA), el Comité Paralímpico Argentino (Copar), la Provincia de Santa Fe y las jurisdicciones adheridas al proyecto.

El Centro Regional de Alto Rendimiento (CReAR) Rosario fue desarrollado junto con clubes, asociaciones, federaciones, entrenadores y deportistas. Su implementación incorporó evaluaciones físicas, antropométricas, funcionales y de rendimiento, y permitió generar información para acompañar los procesos de formación deportiva y brindar herramientas concretas a las instituciones.

La propuesta federal busca que ese conocimiento esté disponible en todo el territorio nacional, amplíe las oportunidades para los deportistas y fortalezca las estructuras deportivas de cada provincia.

El secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, explicó que la iniciativa permitirá reunir datos de deportistas, clubes, entrenadores y disciplinas. “Contar con esa información nos permite diseñar políticas deportivas de Estado”, señaló.

Maletti recordó que la Secretaría de Deportes de la Provincia ya trabajaba en esa línea y destacó que el encuentro permitió abordar el funcionamiento del programa y la necesidad de federalizar el deporte.