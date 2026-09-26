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Lértora, tras el empate de Colón: "Nos vamos con bronca por no conseguir los tres puntos"

Lértora fue autocrítico tras el 0-0 ante All Boys y admitió un mal primer tiempo, valoró la lucha del equipo en el complemento y aseguró que las bajas no son una excusa.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2026 · 18:33hs
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Lértora, tras el empate de Colón: Nos vamos con bronca por no conseguir los tres puntos

Colón se llevó un punto de Floresta después de igualar 0-0 ante All Boys, en un partido donde tuvo dificultades para imponerse y sufrió durante varios pasajes. Tras el encuentro, Federico Lértora fue autocrítico con el rendimiento del equipo y admitió que se van “con bronca” por no haber conseguido la victoria que habían ido a buscar.

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Lértora fue autocrítico con el rendimiento

“Venimos a buscar los tres puntos, queríamos ganar y sabíamos que era un partido complejo. No hicimos un buen primer tiempo”, reconoció el mediocampista, quien consideró que el complemento fue diferente: “El segundo fue un poco más luchado, nos paramos un poco mejor”.

El volante también se refirió a las bajas que tuvo Colón para afrontar el encuentro, entre ellas la ausencia de Ignacio Lago, uno de los principales nombres ofensivos del equipo. Sin embargo, Lértora evitó utilizar ese aspecto como justificativo por el resultado conseguido en Floresta.

“No es excusa que nos falten jugadores”

“Sí, tuvimos bajas importantes, pero el fútbol es así. Ahora nos tenemos que reponer y ya pensar en lo que viene”, señaló Lértora. Y agregó: “No es excusa, más allá de que nos faltan jugadores, tenemos recambio”.

El mediocampista dejó en claro que el objetivo inmediato pasa por cambiar rápidamente el foco y preparar el próximo compromiso. “No pudimos ganar, no jugamos bien el primer tiempo y hay que trabajar para el partido que viene y ganarlo”, concluyó.

Lértora Colón empate All Boys
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