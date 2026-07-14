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De Paul palpitó el cruce Argentina-Inglaterra: "Estos partidos me entusiasman mucho"

Rodrigo de Paul, mediocampista de la Selección Argentina, palpitó el duelo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial

14 de julio 2026 · 15:36hs
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De Paul palpitó el cruce Argentina-Inglaterra: Estos partidos me entusiasman mucho

Rodrigo de Paul, mediocampista de la Selección Argentina, palpitó el duelo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y reconoció que "este tipo de partidos me entusiasma mucho". En dialogo con la prensa durante el entrenamiento que se llevó a cabo en Atlanta, de Paul reconoció que este tipo de enfrentamientos le generan "mucha adrenalina y felicidad".

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Con respecto al hecho de haber llegado a las semifinales, el mediocampista de la “Albiceleste” destacó que “es un gran logro estar entre los cuatro mejores. Somos quienes tienen que defender el título, así que estamos muy felices de todo el proceso”.

De todas maneras, aclaró que “obviamente queremos más, como todos. Esa es la mentalidad que tenemos para preparar bien el partido de mañana y dejar todo lo que tengamos, que al final es lo más importante”.

Con respecto a la selección inglesa, analizó: “Es una semifinal de Copa del Mundo contra un gran rival, una gran selección. Estamos muy motivados y con muchas ganas de jugar... Siempre el partido que está delante termina siendo el más importante”.

Por último, detalló que “con la tecnología y con todo lo que hay, creo que no hace falta pertenecer a una liga para conocer al rival que enfrentamos. Tanto nosotros como ellos conocemos las debilidades y virtudes de cada selección.

Montiel dijo también lo suyo en Argentina: “La ilusión siempre está”

Otro de los jugadores que habló fue el lateral derecho Gonzalo Montiel, quien viene entrando desde el banco de suplentes en los últimos partidos. El autor del penal que le dio el título a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 reconoció que “la ilusión siempre está”, y agregó: “Estamos a un paso de pasar a otra final y vamos a afrontarlo de esa manera”.

Al ser consultado sobre el rival, comentó: “Estuvimos analizando a Inglaterra. Sabemos que es un rival difícil y que juega mucho con los extremos. Vamos a seguir trabajando para achicar el margen de error”.

Por último, confesó que “jugar una semifinal es un sueño, un privilegio y más con esta camiseta. Esto es algo histórico para nosotros”.

Argentina Rodrigo De Paul Inglaterra
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