Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

El minuto a minuto del partido entre Argentina e Inglaterra

La Selección Argentina se mide ante Inglaterra en Atlanta por una de las semifinales del Mundial 2026. Espera España

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 15:42hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El minuto a minuto del partido entre Argentina e Inglaterra

La Selección Argentina afronta este miércoles uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026 ante Inglaterra por un lugar en la gran final. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca seguir escribiendo su historia en una rivalidad que trasciende generaciones. En el horizonte espera España.

Comenzó el partido: Argentina ya juega ante Inglaterra

Se puso en macha en Atlanta la segunda semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

3 minutos: comienzo picante entre Argentina e Inglaterra

Ya se hacen sentir el rigor de entrada, con pierna fuerte y empujones.

11 minutos: Argentina-Inglaterra, de hacha y tiza

Presión, fricción e infracciones, el denominador en un partido complicado entre Argentina e Inglaterra.

19 minutos: Argentina pelea, pero por ahora no genera

Un 4-1-4-1 de Argentina, con Messi de punta y Julián por izquierda por ahora para controlar a Inglaterra.

24 minutos: momento de hidratación en Atanta

Semifinal de alta tensión entre Argentina e Inglaterra, donde impera la batalla por sobre el juego.

32 minutos: Inglaterra, un poco mejor que Argentina

Argentina por ahora apuesta a meter y correr, pero con poco Inglaterra inquieta más.

37 minutos: Argentina tuvo el primero con un tiro de Enzo

Tras un jugadón de Messi que levantó a todo el estadio, Argentina comenzó a crear y probó con un tiro de Fernández que pasó apenas por encima del travesaño. Están 0-0.

Formaciones de Argentina e Inglaterra

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James; Djed Spence; John Stones; Marc Guehi; Declan Rice; Elliot Anderson; Jude Bellingham; Morgan Rogers; Anthony Gordon; Harry Kane.DT: Thomas Tuchel.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Argentina Inglaterra Mundial
Noticias relacionadas
mac allister, confiado en argentina: jugar en inglaterra no hace que cambie demasiado

Mac Allister, confiado en Argentina: "Jugar en Inglaterra no hace que cambie demasiado"

de paul palpito el cruce argentina-inglaterra: estos partidos me entusiasman mucho

De Paul palpitó el cruce Argentina-Inglaterra: "Estos partidos me entusiasman mucho"

habra un reforzado operativo de seguridad para la semifinal argentina-inglaterra

Habrá un reforzado operativo de seguridad para la semifinal Argentina-Inglaterra

lo que dejo la clasificacion de argentina a semifinales del mundial

Lo que dejó la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial

Lo último

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Último Momento
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Ovación
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados