El minuto a minuto del partido entre Argentina e Inglaterra

La Selección Argentina se mide ante Inglaterra en Atlanta por una de las semifinales del Mundial 2026. Espera España

La Selección Argentina afronta este miércoles uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026 ante Inglaterra por un lugar en la gran final. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca seguir escribiendo su historia en una rivalidad que trasciende generaciones. En el horizonte espera España.