La Selección Argentina afronta este miércoles uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026 ante Inglaterra por un lugar en la gran final. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca seguir escribiendo su historia en una rivalidad que trasciende generaciones. En el horizonte espera España.
El minuto a minuto del partido entre Argentina e Inglaterra
La Selección Argentina se mide ante Inglaterra en Atlanta por una de las semifinales del Mundial 2026. Espera España
Por Ovación
15 de julio 2026 · 15:42hs
Formaciones de Argentina e Inglaterra
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James; Djed Spence; John Stones; Marc Guehi; Declan Rice; Elliot Anderson; Jude Bellingham; Morgan Rogers; Anthony Gordon; Harry Kane.DT: Thomas Tuchel.
Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).