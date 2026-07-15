Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso fue uno de los más activos durante el mercado. Además de incorporar tres piezas, volverá a competir con una segunda formación en el Promocional

Con la mirada puesta en el Clausura Promocional, Unión y Progreso decidió dar un paso más en su proyecto deportivo. El club protagonizó un intenso mercado de pases, reforzando al plantel principal y recuperando una estructura que había quedado en pausa: la participación de un segundo equipo en la competencia.

El elenco A seguirá bajo la conducción técnica de Nicolás Gilardi, quien continuará al frente del proyecto tras el Apertura. Para afrontar la segunda parte de la temporada, el entrenador contará con tres incorporaciones: Gerónimo Pereyra, proveniente de República del Oeste; Andrés Henares, que llega desde Colón de San Justo; y Leandro Drewes, exjugador de Arroyo Leyes.

Unión y Progreso B

La otra gran novedad pasa por el regreso del equipo B, una alternativa que permitirá ampliar la competencia interna y brindar mayor rodaje a futbolistas del club. La conducción estará a cargo de Nicolás Portillo, exentrenador de Colón, quien asumirá el desafío de liderar esta nueva etapa.

Si bien todavía resta confirmar la nómina completa de jugadores que integrarán esa segunda formación, en la institución trabajan para definir los últimos detalles antes del inicio del Clausura. Con refuerzos, nuevos desafíos y una estructura ampliada, Unión y Progreso buscará ser protagonista en ambos frentes durante el segundo semestre.