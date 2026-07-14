Mac Allister, confiado en Argentina: "Jugar en Inglaterra no hace que cambie demasiado"

El mediocampista de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister , expresó las sensaciones que tiene a la hora de enfrentar a Inglaterra , donde hoy es jugador de Liverpool: "Sí, tengo la ayuda de conocerlos y enfrentarlos seguido, pero jugar en Inglaterra no hace que cambie demasiado".

En la previa del partido, la semifinal de la Copa del Mundo que jugará el conjunto nacional ante su par de Europa, el oriundo de Santa Rosa, La Pampa, señaló: "Significa un montón, por eso una semifinal del mundo; todos somos súper argentinos, amamos nuestro país y queremos representarlo de la mejor manera".

En zona mixta en la práctica con 25 minutos a puertas abiertas, Mac Allister expresó su deseo de que tener la experiencia del mundial pasado en instancias definitoria favorezca a la Selección: “ojalá, es un plus” pero, a su vez no le bajó el precio a la calidad de jugadores del rival “no te garantiza nada, ellos tienen futbolistas de mucha jerarquía, que juegan en equipos importantes, han enfrentado estas instancias”.

Por otra parte, no podía faltar el recordatorio del histórico partido ganado por Argentina en 1986 en cuartos de final con dos goles de Diego Armando Maradona, a lo que Alexis no evito deshacerse en elogios y compáralo con Messi: “inspirarse en los que hizo diego es complicado, llevar a cabo las cosas que él hacía en cancha es imposible, quizás solo Leo las puede hacer, en estos días aparecen videos de Maradona en el 86, es una bandera importante para nosotros y para el país”.

También no se escondió ante las críticas sobre el juego del equipo y explicó que no están conformes pero que intentan cambiarlo: “es algo que nos pasó en el último partido, no creo que, en los anteriores como lo hacen ver, no es algo que nos guste, nos hace sentir incomodos, esperamos que este partido sea mejor, tenemos ideas muy claras, más allá de ajustar pequeñas cosas por el rival, no vamos a cambiar la forma de jugar".

A su vez brindó detalles de la preparación para el partido y un análisis sobre el oponente: “Vamos a plantearlo como siempre, ellos defensivamente usan 4-4-2, no creo que ellos cambien demasiado tampoco, hasta ahora es todo recuperación y recién hoy vamos a poder trabajar la parte futbolística”.