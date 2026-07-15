Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Lionel Scaloni dio los 11 de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, con el ingreso de Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul

La espera terminó y Lionel Scaloni despejó todas las dudas antes del choque más importante del Mundial para la Selección Argentina . Con la clasificación a la final en juego frente a Inglaterra, el DT definió el once inicial y dejó una decisión que no pasó inadvertida.

La gran novedad está en el mediocampo. Rodrigo De Paul, una de las piezas habituales del equipo, no estará desde el comienzo y su lugar será ocupado por Giuliano Simeone. Aunque durante las últimas horas esa variante había empezado a instalarse como una posibilidad, la confirmación igualmente sorprendió por el peso específico del volante surgido de Racing.

El resto de la alineación no presenta modificaciones. Scaloni optó por respaldar a los futbolistas que respondieron en la victoria ante Suiza y mantuvo la estructura que le permitió avanzar hasta las semifinales del certamen.

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¡Once inicial confirmado!



Así formará #Argentina para el duelo ante #Inglaterra



#TodosJuntos. Detrás de una pelota, detrás de un sueño, detrás de nuestra bandera pic.twitter.com/sv3PLv1YgQ — Selección Argentina (@Argentina) July 15, 2026

De esta manera, Argentina saldrá a disputar el boleto a la final con una sola variante, pero de fuerte impacto. La apuesta del cuerpo técnico estará puesta en el despliegue y la intensidad que puede aportar Simeone para intentar dar un nuevo paso rumbo al gran objetivo mundialista.

Los 11 de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez; Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.