La espera terminó y Lionel Scaloni despejó todas las dudas antes del choque más importante del Mundial para la Selección Argentina. Con la clasificación a la final en juego frente a Inglaterra, el DT definió el once inicial y dejó una decisión que no pasó inadvertida.
Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra
Lionel Scaloni dio los 11 de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, con el ingreso de Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul
La gran novedad está en el mediocampo. Rodrigo De Paul, una de las piezas habituales del equipo, no estará desde el comienzo y su lugar será ocupado por Giuliano Simeone. Aunque durante las últimas horas esa variante había empezado a instalarse como una posibilidad, la confirmación igualmente sorprendió por el peso específico del volante surgido de Racing.
El resto de la alineación no presenta modificaciones. Scaloni optó por respaldar a los futbolistas que respondieron en la victoria ante Suiza y mantuvo la estructura que le permitió avanzar hasta las semifinales del certamen.
De esta manera, Argentina saldrá a disputar el boleto a la final con una sola variante, pero de fuerte impacto. La apuesta del cuerpo técnico estará puesta en el despliegue y la intensidad que puede aportar Simeone para intentar dar un nuevo paso rumbo al gran objetivo mundialista.
Los 11 de Argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez; Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.