Tuchel bajó la tensión de la semifinal ante la Argentina: "No hay que ir a la historia"

El DT de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, habló en la previa del partido con la Selección Argentina y fue contundente

Restan pocas horas para que la Selección Argentina se vea las caras con Inglaterra en el marco de una de las semifinales del Mundial 2026. En la previa del encuentro el alemán Thomas Tuchel , director técnico del elenco europeo, enfrentó los micrófonos.

El alemán palpitó el duelo con la Albiceleste. En sus declaraciones coincidió con Lionel Scaloni, quien anticipó que lo de este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium será solamente un partido de fútbol.

La palabra de Thomas Tuchel en Inglaterra

Sobre el contexto que envuelve este partido, Tuchel aseguró: "Creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina y una parte importante de lo que los mueve. Es muy triste, pero es justo. Y no es algo que nos ayude a nosotros".

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"Vamos a jugar un partido de fútbol. Creo que será intenso. Será emotivo por cómo juegan los equipos, por lo que está en juego. Me sorprendería mucho que fuera un partido tranquilo, relajado o fácil para cualquiera de los dos. Creo que habrá cambios de ánimo, que será emotivo. Un sube y baja emocional es básicamente lo que esperamos y para lo que vinimos. Estamos felices de afrontarlo", sumó el DT de Inglaterra.

A la hora de elogiar a la Selección Argentina, no dudó: "Algo que se nota es que no entran en pánico cuando están abajo en el marcador. Su forma de jugar tiene mucha cohesión. Tienen muchos patrones representativos, se conocen muy bien y no han tenido grandes cambios en los últimos cuatro años".

"Todo eso se siente. Es un gran partido, con un rival difícil de vencer especialmente en un Mundial. Pero vamos a dar pelea", cerró el director técnico del elenco británico en la previa del histórico partido ante la Albiceleste.