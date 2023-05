Asoman nuevos valores en el distinguido plantel de CRAI

"La verdad que las sensaciones son muy buenas, el grupo se merecía esta victoria, este mimo, el cual es fruto del esfuerzo que venimos llevando a cabo desde enero cuando arrancamos la pretemporada. Por ahí, en la primera rueda no se nos pudo dar, pero sabíamos que entrenando y redoblando esfuerzos, dejando cada vez más, en algún momento nos iba a llegar, y por suerte fue con Estudiantes, y anteriormente con Duendes" le dijo Agustín Giménez a UNO Santa Fe.

El medio apertura de CRAI aseguró que "lo que queda es seguir entrenando, seguir afinando detalles para sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Con Estudiantes estuvo muy duro, tuvimos un primer tiempo en donde lo dejamos jugar, los dejamos venir, en donde ellos jugaron cómodos con los tres cuartos y los fowards. En el segundo tiempo mejoramos la cara, salimos a buscar el partido nosotros, a plasmar nuestro juego, y creo que estos partidos se definen por detalles. Sobre Estudiantes, que viene de salir subcampeón, se definió con buenas decisiones, nosotros tuvimos un poco más finos a la hora de decidir y se terminó de inclinar para nosotros la balanza".

Rugby2.jpg El back de CRAI destacó que el grupo merecía la victoria ante Estudiantes. UNO Santa Fe

"Fue clave no habernos caído cuando perdíamos en el primer tiempo, era una cuestión que estábamos en deuda, los segundos tiempos nos venían costando mucho, al igual que cerrar los partidos, lo venimos laburando para mejorarlo y creo que fue donde más se notó. Cuando las papas quemaban, por así decirlo, el equipo dio una muestra de carácter y se pudo quedar con los cuatro puntos que es lo más importante" explicó el back Gitano.

CRAI cuenta con un plantel muy joven, en el que los más experimentados están en el pack, algunos han regresado y ha sido positivamente. "La verdad es que tuvimos varias vueltas, muchos jugadores con experiencia, con muchos años en primera, que han estado en la época dorada del club, y que nos dieron aire al equipo. Son jugadores que te enseñan dentro de la cancha, en mi caso, aprendo de todos ellos, todos los días, en los entrenamientos y en los partidos. Los tenemos a esos jugadores para que nos ubiquen a los más chicos, y que nos sirva a todos como experiencia".

Rugby3.jpg Con la llegada del nuevo cuerpo técnico, encabezado por Elmer Capobianco, Giménez pasó a jugar de apertura. UNO Santa Fe

Un tema en la presente temporada fue la llegada de Alejandro Capobianco como head coach. Sobre esta cuestión, Agustín sostuvo que "fue muy positiva, porque Elmer vino con ideas nuevas, con todo un staff nuevo, y fue satisfactorio para el grupo. Costó al principio, costó la adaptación, lo cual es algo normal, y el caso de muchos chicos de pasar a jugar en primera, en el cual muchos no lo veníamos haciendo. No tengo dudas que el balance es muy positivo por su llegada como entrenador".

La clave está en seguir trabajando

El conjunto Gitano viene de ganarle a CAE en la autopista, pero la semana anterior cayeron con Santa Fe Rugby en la última jugada. "Con Santa Fe no supimos manejar los últimos cinco minutos, fuimos un poco impacientes a la hora de no cometer penales. Como te dije, en el TRL los partidos se definen por detalles, te equivocas y te facturan de a tres puntos, de a siete o de a cinco, o lo que sea".

El próximo rival de CRAI será GER en la Bombonerita, y sobre lo que puede ser dicho cotejo, indicó que "creo que la clave es seguir trabajando, seguir mejorando nuestras fortalezas, y corregir nuestras debilidades. Sabemos que estamos en condiciones de ganarle a cualquiera, pero somos conscientes que Gimnasia de visitante es muy complicado ganarle, pero no es imposible. Sabemos para lo que estamos, llegamos bien, con dos triunfos, y lógicamente que iremos y buscaremos traernos un resultado positivo".

Rugby4.jpg Combo completo para este jugador de 20 años, ya que no solamente pasó a jugar de diez, sino que se ocupa de patear. UNO Santa Fe

Un dato importante es que Agustín juega como apertura, pero en sus comienzos como rugbier fue centro. Desde que llegó el nuevo cuerpo técnico lo pusieron en dicha función y lo ha hecho muy bien. "Todas las juveniles jugué de primer centro. He jugado de apertura, pero más que nada por cubrir un puesto en algún partido, pero muy de vez en cuando, y la verdad que este es mi primer año en dicha posición".

En el mismo sentido agregó que "en los primeros partidos no era que estaba incómodo, pero no estaba en mi puesto. El tema de patear siempre lo hice, ahora tengo la doble responsabilidad, y en los primeros partidos estaba un poco nervioso, pero por la inexperiencia de nunca haber jugado en el puesto. Pero ya ahora me siento más cómodo, pero siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas, lo que me indican los entrenadores, y la verdad que estoy muy agradecido por la confianza que me dieron".