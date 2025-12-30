Uno Santa Fe | Ovación | Madryn

Atento Colón: Madryn sumó a un jugador internacional con pasado importante en Primera

El extremo colombiano tiene 32 años llega libre a Deportivo Madryn, primer rival de Colón, tras un paso sin éxito por Deportivo Garcilaso de Perú.

30 de diciembre 2025 · 18:34hs
Deportivo Madryn, primer rival de Colón, anunció la incorporación del futbolista colombiano Mauricio Cuero como nuevo refuerzo para la temporada 2026 de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

El extremo derecho, de 32 años, llega en condición de jugador libre, tras un paso sin éxito por Deportivo Garcilaso de Perú, y se suma al plantel luego de que el conjunto chubutense no lograra el ascenso a la Primera División en la última temporada.

La confirmación se dio a conocer a través de un comunicado oficial difundido por la institución aurinegra, en el que se detalló la llegada del delantero y se destacó su recorrido profesional. “Mauricio Cuero, nuevo jugador del Club Social y Deportivo Madryn. El delantero de 32 años llega luego de su última experiencia en Deportivo Garcilaso, equipo de la Liga 1 de Perú. De extensa trayectoria en el fútbol sudamericano, Mauricio vistió la camiseta de Olimpo, Banfield, Independiente, Belgrano, Olimpia de Paraguay, además de Tijuana, Atlas y Santos Laguna en México. ¡Bienvenido al Aurinegro!”, expresó el club.

Lo que le puede aportar Cuero a Madryn, primer rival de Colón

Cuero se desempeña principalmente como extremo derecho y será una alternativa para aportar velocidad, desequilibrio y experiencia en un torneo caracterizado por su paridad y exigencia física. Su arribo responde a la intención del cuerpo técnico de sumar futbolistas con recorrido y conocimiento del fútbol argentino, de cara a una temporada larga en la que Madryn buscará ser protagonista.

El atacante colombiano cuenta con una amplia trayectoria en distintos mercados. En Argentina tuvo pasos por Olimpo, Banfield, Independiente y Belgrano, acumulando experiencia en Primera División y en contextos de alta presión competitiva. A nivel internacional, defendió los colores de Olimpia de Paraguay y desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol mexicano, donde integró los planteles de Tijuana, Atlas y Santos Laguna.

Su etapa más reciente fue en Deportivo Garcilaso de Perú, donde no logró continuidad ni el protagonismo esperado, situación que derivó en su salida y posterior llegada al club chubutense con el pase en su poder.

Tras quedarse a las puertas del ascenso en la última temporada, Deportivo Madryn afronta el nuevo campeonato de la Primera Nacional con el objetivo de consolidar un plantel competitivo. La incorporación de Cuero se enmarca en ese proceso de rearmado, con la expectativa de sumar jerarquía y experiencia para volver a pelear por los puestos de ascenso.

