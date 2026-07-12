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Unión suma otra baja en una pretemporada con casi todas salidas

En un mercado de pases marcado por las salidas, el lateral dejará Unión para incorporarse a Nacional de Paraguay

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 10:09hs
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Unión suma otra baja en una pretemporada con casi todas salidas

IG fran.pumpido

A medida que se acerca el comienzo del Clausura, el panorama de Unión sigue mostrando más despedidas que incorporaciones. Mientras Leonardo Madelón espera por refuerzos para terminar de darle forma al plantel, la dirigencia debe resolver una nueva salida: Francisco Pumpido continuará su carrera en Nacional de Paraguay.

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Otra baja más en Unión

El lateral derecho, según informó @MaxiBravo17 no integraba la lista de considerados por el entrenador para afrontar el segundo semestre tras volver de su préstamo en Toluca de México y, ante ese escenario, optó por aceptar la propuesta del fútbol paraguayo en busca de continuidad.

Francisco Pumpido vuelve a salir de Unión.

Francisco Pumpido vuelve a salir de Unión.

Su partida se suma a un mercado de pases en el que las bajas vienen superando ampliamente a las altas. De hecho, el único refuerzo cerrado hasta el momento es el regreso de Mauro Luna Diale, quien ya trabaja junto al plantel, aunque todavía resta su presentación oficial.

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La noticia llega después del primer ensayo formal de fútbol de la pretemporada. En el amistoso frente a Ben Hur, disputado en el estadio 15 de Abril, Madelón comenzó a sacar conclusiones sobre el funcionamiento del equipo y las posiciones que aún necesitan ser reforzadas de cara al debut en el Clausura.

Ahora resta definir cómo se resolverá la situación contractual de Pumpido, cuyo vínculo con Unión es hasta diciembre, por lo que habrá que ver si renueva o bien, luego quedará con el pase en su poder una vez concluido el préstamo o su estadía en Paraguay.

Unión Francisco Pumpido Nacional
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