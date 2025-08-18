Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Arroyo Leyes

Atlético Arroyo Leyes y Colón (SF) siguen invictos en el Promocional

Atlético Arroyo Leyes venció a Santa Rosa por 71-50, mientras que Colón (SF) batió a Colón (SJ) por 75-63, y siguen invictos en el Promocional.

18 de agosto 2025 · 08:20hs
Se disputó la Fecha 4 del segundo Torneo Promocional del año en curso. Por la zona A, descansó Kimberley, en tanto Unión y Progreso junto a Alumni sumaron éxitos.

Por su parte, en la zona A volvieron a ganar Colón (SF) y Atlético Arroyo Leyes, que continúan con puntaje ideal.

TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 4 - DOMINGO 17 DE AGOSTO

ZONA A

Unión y Progreso 71 (Mauro Salvatelli 17) - Alianza (Santo Tomé) 66 (Rodrigo Almada 24)

Central Rincón 46 (Leandro Gay 8) - Alumni (Laguna Paiva) 63 (Matías Chelini 16)

Libre: Kimberley

POSICIONES: Kimberley 6 (3-0); Alumni 5 (2-1); Unión y Progreso 3 (1-1); Alianza (ST) 3 (1-2) y Central Rincón 3 (0-3)

ZONA B

Atlético Arroyo Leyes 71 (Leandro Drewes 17) - Santa Rosa 50 (Alexis Trioni 10)

Colón (SJ) 63 (Matías Pozzi 20) - Colón (SF) 75 (Luca Groppelli 20) (62-62)

Polideportivo Recreo 66 (Alejo Morenate 13) - Atlético Franck 58 (Luca Minetti 11)

POSICIONES: Colón (SF) y Atlético Arroyo Leyes 8 (4-0); Santa Rosa 6 (2-2); Polideportivo Recreo 4 (1-2); Atlético Franck 4 (0-4) y Colón (SJ) 3 (0-3)

