Se disputó la Fecha 4 del segundo Torneo Promocional del año en curso. Por la zona A, descansó Kimberley, en tanto Unión y Progreso junto a Alumni sumaron éxitos.
Atlético Arroyo Leyes y Colón (SF) siguen invictos en el Promocional
Atlético Arroyo Leyes venció a Santa Rosa por 71-50, mientras que Colón (SF) batió a Colón (SJ) por 75-63, y siguen invictos en el Promocional.
Por Ovación
Por su parte, en la zona A volvieron a ganar Colón (SF) y Atlético Arroyo Leyes, que continúan con puntaje ideal.
TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 4 - DOMINGO 17 DE AGOSTO
ZONA A
Unión y Progreso 71 (Mauro Salvatelli 17) - Alianza (Santo Tomé) 66 (Rodrigo Almada 24)
Central Rincón 46 (Leandro Gay 8) - Alumni (Laguna Paiva) 63 (Matías Chelini 16)
Libre: Kimberley
POSICIONES: Kimberley 6 (3-0); Alumni 5 (2-1); Unión y Progreso 3 (1-1); Alianza (ST) 3 (1-2) y Central Rincón 3 (0-3)
ZONA B
Atlético Arroyo Leyes 71 (Leandro Drewes 17) - Santa Rosa 50 (Alexis Trioni 10)
Colón (SJ) 63 (Matías Pozzi 20) - Colón (SF) 75 (Luca Groppelli 20) (62-62)
Polideportivo Recreo 66 (Alejo Morenate 13) - Atlético Franck 58 (Luca Minetti 11)
POSICIONES: Colón (SF) y Atlético Arroyo Leyes 8 (4-0); Santa Rosa 6 (2-2); Polideportivo Recreo 4 (1-2); Atlético Franck 4 (0-4) y Colón (SJ) 3 (0-3)